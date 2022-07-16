16 июля
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Недвижимость

Трехэтажный коттедж с сочным зеленым садом продается в Новоалтайске за 13,5 млн

Трхэтажный дом площадью 203 кв.м. на участке 13 соток продается в Новоалтайске на Трактовой улице. Автор объявления на «Циан» указывает, что дом подходит не только для проживания, но и для отдыха.

3-этажный дом, 203 кв.м.
3-этажный дом, 203 кв.м.
"Циан"

Дом полностью меблирован, оснащен всей необходимой бытовой техникой и готов к проживанию.

На первом этаже располагаются просторная кухня-столовая с дополнительной системой очистки питьевой воды, кухонный гарнитур со встроенной техникой, санузел, уютная гостиная с камином и балконом.

На втором этаже есть две спальни с кондиционером, кабинет с выходом на балкон, санузел. Надёжная деревянная лестница.

Цокольный этаж: котельная, большое помещение свободного назначения, комната для хранения продуктов с постоянной температурой.

3-этажный дом, 203 кв.м.
3-этажный дом, 203 кв.м.
«Циан»

В доме организована система видеонаблюдения с полным охватом всего периметра.

Ухоженный участок: газон, цветники, хвойные и лиственные деревья, декоративные кустарники. Организован мини-огород для выращивания зелени и ранних овощей.

На участке деревянная беседка, тандыр, мангал.

Для полива огорода и газона имеется система, состоящая из ёмкостей для воды, насоса и стационарной развязки труб.

Дополнительные постройки смежные с домом баня, гараж на две машины с большим, глубоким, сухим погребом, подсобное помещение, летний санузел.

Отдельно стоит кирпичный гараж на одну машину с помещением для инвентаря.

Территория участка огорожена забором двухметровой высоты, въезд — через распашные ворота.

В пешей доступности магазины, остановка общественного транспорта. Городская инфраструктура Новоалтайска в 5 минутах на транспорте. Поездка в центр Барнаула занимает 20 минут. Удобный выезд, на Новосибирскую трассу, на Кемерово, в Горный Алтай.

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