Altapress.ru выбрал 10 самых заметных архитектурных объектов 2021—2022 годов в Барнауле. А удачные они или нет вы сможете решить сами, опираясь на опросник от архитектора Алексея Квасова. Также вместе с коллегой Максимом Максименко он рассказал о том, что мешает нашему городу стать более удобным и красивым.

ЖК «Столичный»

Проектная компания «Архигрупп».

Ул. 1905 года, 25. «Селф».

Жилищный комплекс, который кардинально изменил вид на площадь Октября с пр. Строителей. С него дом с огромным шпилем напоминает грозную сталинскую высотку.

«Столичный» — самое высокое здание в Барнауле. «Рост» этого гиганта вместе со шпилем составляет 102 метра. Комплекс «перерос» 25-этажную «Аврору» с ул. Гущина за кардиоцентром. Ее высота — 97 метров.

Но не вид с крыши делает дом притягательным. Это объект бизнес-класса, где есть квартиры с пятиметровыми потолками, в которых при желании можно обустроить второй ярус. В 300 метрах от комплекса расположен динамично развивающийся парк «Изумрудный».

ЖК «Столичный». Фото: София Ульянова ЖК «Столичный». Фото: София Ульянова ЖК «Столичный» на закате. Фото Дениса Ноздрачева ЖК «Столичный» на улице 1905 года. Фото Виктора Тетерина ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин. ЖК «Столичный». Вид на жилищный комплекс и Барнаул. Анна Зайкова

ЖК «Собрание»

Ул. Гоголя, 46а. «Ярус».

«Алтайгражданпроект».

Еще один элитный «шпиль» в Барнауле. Комплекс менее грозный, чем «Столичный», более «стеклянный», «хрупкий». Черты дома более плавные, округленные.

ЖК «Собрание» на ул. Гоголя ( визуализация). архив СК «Сибирия»

Изначально предполагалось, что этот объект будет выглядеть совсем по-другому. Комплекс должен был быть более приземистым (не 8−11 этажей, а 7−9). И более «собранным» — никаких башни и шпиля.

В 2015 году градостроительный совет посчитал, что подобный проект нарушит архитектурный ансамбль, «задавит» стоящий рядом ЗАГС. И утвердил другой вариант, который уже не выглядел таким угрожающе тяжеловесным.

В 2021 году «Собрание» победил в конкурсе «Топ-ЖК», как лучшая жилая новостройка в Алтайском крае.

Проект высотки на Гоголя , 46а. Дарья Островская / kapitalist. tv

Театр кукол «Сказка»

Ул. Пушкина, 41. «Селф», «Век-строй».

Архитектурная мастерская Евгения Токсина.

В 2014 году старое здание «Сказки» признали аварийным. Обычно театры в России только реконструируют. Барнаул стал удачным и очень редким исключением. Поэтому и результат соответствующий — объект оказался настоящей достопримечательностью.

Проект разработала архитектурная мастерская Евгения Токсина в стиле конца XIX — начала XX веков. Красно-белое кирпичное здание с карнизами, арками и яркой часовой башней притягивает горожан не только на спектакли, но и на фотосессии.

Еще одна фишка здания — цветные витражи на окнах. Они создают сказочное настроение не только снаружи, но и внутри. Лучи солнца падают на стекло и красиво переливаются всеми цветами радуги на мраморной лестнице.

Помимо внешней привлекательности театр получил большой и удобный зрительный зал на 203 места со специальными трансформирующимися креслами.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин. В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин. Внутри нового здания театра кукол «Сказка» Министерство культуры Алтайского края

Новый корпус РАНХИГСа

Ул. Партизанская, 187.

Творческая мастерская Александра Деринга «Классика».

Еще одно нежилое здание, архитектура которого ярко выделяется в городском пространстве.

Новый коричнево-графитный корпус университета в стиле модерн своей необычной формой напомнил нам об игре «Тетрис». Архитекторы же видят в нем образ растущего древа знаний. Его ветви — аудитории, которые консольно выносятся из стены более чем на четыре метра.

Здание определенно поддерживает дух учебного заведения, которое известно своей любовью к новым технологиям.

По мнению архитектора Максима Максименко, это лучший новый объект Барнаула за последний год или даже несколько лет.

Новый корпус РАНХиГС в Барнауле. Представлено altapress.ru. Новый корпус РАНХиГС в Барнауле. Представлено altapress.ru. Новый корпус РАНХиГС в Барнауле. Представлено altapress.ru. Новый корпус РАНХиГС в Барнауле. Представлено altapress.ru. Новый корпус РАНХиГС в Барнауле. Представлено altapress.ru.

«Это подтверждается интересом профессионального сообщества, — говорит он. — Алтайская организация союза архитекторов России еще зимой, сразу после запуска объекта, организовала на него экскурсию с участием авторов и представителей вуза».

Также корпус высоко оценили на нескольких профессиональных смотрах-конкурсах и фестивалях: Гран-при на фестивале «Зодчество в Сибири — 2022», диплом I степени Международной ассоциации союзов архитекторов на фестивале «Зодчество-2022» в Москве и другие.

Прежде всего — Скандинавия

И более кратко о еще шести барнаульских объектах, которые заслуживают внимания.

ЖК «Ютссон»

Ул. Пролетарская, 151. «Адалин».

Комплекс, который состоит их трех домов разной этажности. Проектировщики вдохновлялись традициями скандинавской архитектуры. Строгие коричневые фасады игриво выглядывают из-за деревьев, когда мы смотрим на них из окон нашей редакции.

Ютссон.

ЖК «Лапландия»

Ул. 280-летия Барнаула, 23. «Союз».

Главный архитектор — Алексей Квасов.

По-фински белый и строгий комплекс, возведенный по принципу «город в городе». Внутри каждого из четырех домов собственный двор, в котором арт-объекты отсылают к историческому и природному наследию. Зоны отдыха сделаны из экологичных материалов.

ЖК «Мичурин парк»

Ул. Власихинская, 65. «Адалин».

Проектная компания «Архигрупп».

Четыре разноэтажных дома, на одном из которых установлены самые большие в городе часы. Строгий бело-шоколадный дом возвышается над обширной дворовой территорией со спортивными площадками, зонами отдыха, дорожками для прогулок и катания на велосипедах.

«Мичурин парк» на ул. Власихинской sibdom.ru.

ЖК «Маяковский»

Ул. Профинтерна, 28а. «Селф».

Жилой комплекс комфорт-класса в центре Барнаула. Здесь, как и в «Столичном», можно встретить двухуровневые квартиры. Необычное решение — аппетитный цвет фасада. Он притягивает взгляд и заставляет задать вопрос: «Фуксия? Кисель? Марганцовка?».

ЖК «Маяковский».

ЖК «Хорошоево»

Ул. Нагорная 6-я, 15г/9. «Домстрой».

Проектная мастерская «Концепт».

Жилищный комплекс в 20 шагах от Ленточного бора.

Узкие и высокие дома со вставками на фасаде цвета «сосновые иголки» и сами немного напоминают деревья.

ЖК «Хорошоево».

«Nord»

Павловский тракт, 307/1. «Профресурс».

Проектная компания «Архигрупп».

И снова скандинавские мотивы. Лаконичные монохромные фасады в декоративной штукатурке. Цветовая гамма отсылает к природным белым и серым оттенкам под стать заснеженным холмам и горным скалам. Ее освежает акцентный глубокий красный цвет.

Современный городской квартал Nord. ООО СЗ «ПрофРесурс»

Хороши ли объекты

Архитектор Алексей Квасов предложил читателям altapress.ru попробовать себя в роли экспертов и самим оценить качество архитектурных объектов. Он подсказал критерии оценки, расположив их в приоритетной последовательности по убыванию.

«Ответив на эти вопросы, любой человек сможет понять на сколько качественный и продуманный объект перед ним», — говорит архитектор.

1. Градостроительная уместность:

назначение объекта соответствует месту или конфликтует с местоположением?

объект выглядит, как слон в посудной лавке или сомасштабен окружающей застройке?

объект нарушает сложившиеся пешеходные и транспортные связи или удобен пешеходам и автомобилистам?

Корреспондент altapress.ru проверила новостройки Барнаула на доступность среды. Дмитрий Лямзин.

2. Объем и внутреннее содержание объекта:

объем здания оригинален и вызывает позитивные эмоции или выглядит нелепым?

внешний вид объекта соответствует содержанию или его функция не понятна?

невозможно найти, где у здания главный вход, и вы заблудились внутри, или им удобно пользоваться и его планировка продумана?

3. Эстетика фасадных решений. Ландшафт и благоустройство:

фасад здания выполнен из надежных, разнообразных по фактуре и цвету материалов или однообразно покрашен недолговечной краской?

на фоне здания хочется сфотографироваться и подойти поближе или достаточно беглого взгляда издалека?

есть ли желание погулять по территории с ребенком или же это неподходящее и небезопасное место для отдыха?

Новостройки. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Но есть и способ оценить объекты проще. О нем сказал архитектор Максим Максименко, отказавшись комментировать проекты жилых комплексов: «К ним я предъявляю один критерий — хотел бы я в них жить. Ответ простой — скорее нет».

Как сделать Барнаул красивее

Главные проблемы наши эксперты видят в «лоскутном» освоении города, «зависимости» архитекторов и тендерной системе.

Алексей Квасов,

архитектор:

— Прежде всего необходимо решить проблемы долгосрочного городского планирования и управления в сфере градостроительства и архитектуры. Важно остановить лоскутное освоение городской среды, заменив его на комплексное развитие территорий с акцентом на качество архитектуры и среды. Комплексное развитие не означает отказ или уход от индивидуальности в архитектуре, а подразумевает развитие территорий в рамках единого градостроительного замысла. Необходимо восстановить институт главного архитектора города и сделать его максимально независимым. Важно придать второе дыхание градостроительному совету, наполнив его состав профессионалами-архитекторами. Возобновить практику открытых городских конкурсов на важные городские объекты и привлекать к обсуждению горожан.

Новостройки Барнаула , август 2022. Altapress.ru

Максим Максименко,

архитектор: