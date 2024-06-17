17 июня
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Недвижимость

Уютную и современную дачу продают в Барнауле за 2,2 млн рублей

Продается уютная дача в СНТ «Спутник» за 2,2 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Уютную и современную дачу продают в Барнауле за 2,2 млн рублей.
Уютную и современную дачу продают в Барнауле за 2,2 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь домика 44 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 50 тыс. рублей.

Дача расположена в живописном месте, рядом с ул. Водозаборная. Улица асфальтирована, что обеспечивает удобный доступ к дому в любое время года.

Дом состоит из двух комнат и выполнен из разных материалов: одна половина кирпичная, а вторая — брус, пристроенная в прошлом году. Терраса, построенная год назад, имеет пол, выложенный плиткой, что придаёт ей особый шарм. В доме установлены пластиковые окна и двери, обеспечивающие тепло и уют. Для дополнительного обогрева имеется печь. Мебель остается в доме, что позволит новым владельцам сразу же наслаждаться комфортом.

Участок ухоженный и облагороженный. На нем расположены баня, зона отдыха, мангальная, туалет и хозяйственная постройка. Перед участком есть асфальтированное парковочное место для вашего автомобиля.

Преимущества:

  • Участок в собственности;
  • Дом оформляется в собственность;
  • Электричество круглый год;
  • Вода проведена в дом;
  • В пешей доступности остановка общественного транспорта и река Обь.

Ранее сообщалось, что «неоклассическую» розовую высотку построят в центре Барнаула.

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