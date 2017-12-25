Недвижимость

В экологически чистом районе Алтайского края продают рыбное озеро

Сегодня, 19:01.
Недвижимость

В Алтайском крае продают озеро площадью 25 гектаров. Объявление разместили на сайте avito.ru.

В объявлении говорится, что озеро — отличное место для ведения рыбного хозяйства. Есть разрешение на высадку рыбы (карп, сазан, пелядь, белый амур).

Водоем располагается в экологически чистом районе в 32 километрах от Камня-на-Оби. Также в собственности находятся земельный участок и плотина, ее регулярно обслуживают специалисты.

Глубина озера — от двух до семи метров. В 30 метрах от водоема есть домики для отдыха с круглогодичным проживанием, баня, огород, скважина с питьевой водой.

Стоимость озера — 2,5 млн рублей.

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