В экологически чистом районе Алтайского края продают рыбное озеро

В Алтайском крае продают озеро площадью 25 гектаров. Объявление разместили на сайте avito.ru.
В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru.
В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru.
В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru.
В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru.
В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru.
В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru.
В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru.
В объявлении говорится, что озеро — отличное место для ведения рыбного хозяйства. Есть разрешение на высадку рыбы (карп, сазан, пелядь, белый амур).
Водоем располагается в экологически чистом районе в 32 километрах от Камня-на-Оби. Также в собственности находятся земельный участок и плотина, ее регулярно обслуживают специалисты.
Глубина озера — от двух до семи метров. В 30 метрах от водоема есть домики для отдыха с круглогодичным проживанием, баня, огород, скважина с питьевой водой.
Стоимость озера — 2,5 млн рублей.
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