В экологически чистом районе Алтайского края продают рыбное озеро

В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru. В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru. В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru. В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru. В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru. В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru. В Алтайском крае продают рыбное озеро в экологически чистом районе. Фото : avito.ru.

В объявлении говорится, что озеро — отличное место для ведения рыбного хозяйства. Есть разрешение на высадку рыбы (карп, сазан, пелядь, белый амур).

Водоем располагается в экологически чистом районе в 32 километрах от Камня-на-Оби. Также в собственности находятся земельный участок и плотина, ее регулярно обслуживают специалисты.

Глубина озера — от двух до семи метров. В 30 метрах от водоема есть домики для отдыха с круглогодичным проживанием, баня, огород, скважина с питьевой водой.

Стоимость озера — 2,5 млн рублей.