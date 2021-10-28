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Недвижимость

В Барнауле продается «золотая» и дорогая квартира для не очень суеверных людей

В краевой столице на продажу выставили четырехкомнатную квартиру на 13-м этаже жилой высотки неподалеку от ТЦ «Пионер», на пр. Ленина, 119. Если закрыть глаза на суеверия, то можно найти массу преимуществ данного примера элитной недвижимости. Отсюда прекрасно виден мост на Новом рынке. Площадь квартиры составляет 126 кв. м. Ее оценили в 8,1 млн рублей.

В Барнауле на пр. Ленина, 119 продается "золотая" квартира за 8,1 млн рублей.
В Барнауле на пр. Ленина, 119 продается "золотая" квартира за 8,1 млн рублей.
"Авито".

Автор объявления на «Авито» отмечает, что вся обстановка четырехкомнатной квартиры с «удобной планировкой» останется новому владельцу: мебель, бытовая техника, текстиль. Нынешним хозяевам есть, что показать.

Стены практически всех помещений выполнены с использованием оттенков приглушенного золота, начиная от светлых его вариаций, заканчивая червленым золотом с налетом благородного каракового.

Стилистически интерьер квартиры можно отнести к современной классике с элементами баухауза. Отдельного внимания заслуживает текстиль на окнах. Шторы и портьеры подобраны со вкусом и глубоким пониманием нюансов пространственного дизайна.

В квартире с высокими потолками, помимо спален размещены гардеробная, балкон и два санузла. Из окон панорамной лоджии открывается вид на город.

На данный момент в квартире никто не проживает.

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