В Барнауле продается «золотая» и дорогая квартира для не очень суеверных людей

Автор объявления на «Авито» отмечает, что вся обстановка четырехкомнатной квартиры с «удобной планировкой» останется новому владельцу: мебель, бытовая техника, текстиль. Нынешним хозяевам есть, что показать.
Стены практически всех помещений выполнены с использованием оттенков приглушенного золота, начиная от светлых его вариаций, заканчивая червленым золотом с налетом благородного каракового.
Стилистически интерьер квартиры можно отнести к современной классике с элементами баухауза. Отдельного внимания заслуживает текстиль на окнах. Шторы и портьеры подобраны со вкусом и глубоким пониманием нюансов пространственного дизайна.
В квартире с высокими потолками, помимо спален размещены гардеробная, балкон и два санузла. Из окон панорамной лоджии открывается вид на город.
На данный момент в квартире никто не проживает.