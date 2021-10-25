В живописном районе Барнаула почти за 8 млн рублей продается теплый дом с ярко-красной крышей

Коттедж построен в живописном месте, неподалеку от березовой рощи — говорится в объявлении, которое накануне появилось на сайте «Циан». В поселке работают детский сад и начальная школа. А вот собственная средняя школа только строится.
Сам дом возведен из газобетона. На первом этаже теплые полы. Там расположились две комнаты, кухня, туалет с ванно. На втором: две комнаты, рабочий кабинет и душевая. Владелец готов оставить новым хозяевам в качестве подарка кухонный гарнитур, встроенные шкафы и часть мебели.
«Заходи и живи. Дом очень теплый. Отопление газовое, проведена вода. Канализация центральная, видеонаблюдение», — описывает недвижимость авто объявления.
В доме также есть летняя веранда, погреб, пристройка для хранения инвентаря, гараж. На участке высажены культурные деревья и кустарники: малина, виктория, вишня, слива, яблоня.