В Барнауле за 40 млн рублей продается большой особняк для неравнодушных к вину и орнитологии

Коттедж внушительных размеров продается недалеко от озера Лебяжье. Он находится на тупиковой улице Лесная, 11-а. Размер дома — 371 кв. м. Площадь участка под ним — 11 соток. На территории построен бассейн и оборудован винный погреб.

В Барнауле за 40 млн рублей продается коттедж с бассейном, баней и винным погребом.

Двухэтажный особняк возведен на границе с лесом. По уверениям автора объявления, он находится в «необычайно красивом месте». Помимо рекреационных свойств у недвижимости есть и чисто натуралистическая особенность — здесь много птиц, чье пение можно слушать каждый день.

Согласно данным проекта «Природа Барнаула» в районе озера Лебяжье в летне-осенний период можно встретить турухтанов, а еще сюда иногда залетают черноголовые хохотуны и орланы-белохвосты.

Что касается самой недвижимости, то ее придомовая территория облагорожена и плавно переходит в лес. На участке построены большой бассейн, беседка для барбекю, баня с комнатой отдыха и гараж на две машины. Второй этаж бани обустроен для обслуживающего персонала.

Автор объявления отмечает, что дом построен из кирпича, он очень уютный и теплый. В коттедже есть подвал, оборудованный под винный погреб.