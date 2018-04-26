В Барнауле изготовили первый кирпич для реставрации Сереброплавильного завода

Реставрация памятника архитектуры — Барнаульского сереброплавильного завода (т.н. "Спички") — может начаться уже в 2018 году. Архитектор Александр Деринг показал первый кирпич, который изготовили для восстановления исторического комплекса.
На фото, показанном архитектором, изображен сформированный из специальной глины кирпич до сушки и обжига. "Его отформовал Мерей Кокорин под руководством Дмитрия Драченина", — написал Деринг.
По данным мэрии Барнаула, 29 мая пройдут публичные слушания по городскому туркластеру, на которых также затронут и вопрос Сереброплавильного завода. Мероприятие проведут по адресу ул. Ползунова, 37 (оно также входит в комплекс "Спички"). Начало слушаний в 11:00, регистрация с 10:00.