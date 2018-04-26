Недвижимость

В Барнауле изготовили первый кирпич для реставрации Сереброплавильного завода

Сегодня, 15:41.
Недвижимость

Реставрация памятника архитектуры — Барнаульского сереброплавильного завода (т.н. "Спички") — может начаться уже в 2018 году. Архитектор Александр Деринг показал первый кирпич, который изготовили для восстановления исторического комплекса.

Первый кирпич для реставрации Сереброплавильного завода.
Первый кирпич для реставрации Сереброплавильного завода. Фото : vk.com/dering07.

На фото, показанном архитектором, изображен сформированный из специальной глины кирпич до сушки и обжига. "Его отформовал Мерей Кокорин под руководством Дмитрия Драченина", — написал Деринг.

Бывший барнаульский сереброплавильный завод.
Бывший барнаульский сереброплавильный завод.

По данным мэрии Барнаула,  29 мая пройдут публичные слушания по городскому туркластеру, на которых также затронут и вопрос Сереброплавильного завода. Мероприятие проведут по адресу ул. Ползунова, 37 (оно также входит в комплекс "Спички"). Начало слушаний в 11:00, регистрация с 10:00.

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