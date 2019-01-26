В Барнауле может появиться еще один квартальный застройщик жилья

«Адалин-Строй» впервые будет участвовать в торгах за квартал под жилищную застройку в Барнауле. В случае победы, «точечный» застройщик приобретет статус квартального.

24 января закончилась подача заявок на участие в аукционе за право осваивать квартал 2037, расположенный вдоль Павловского тракта около «старой» «Ленты». По данным сайта torgi.gov.ru, кроме «Адалин-Строя» на него претендует «ИСК Союз».

Начальная стоимость скромных 5,6 га — 115,3 млн рублей (площадь стандартного квартала — около 20 га). Допустимый шаг торга — 3,4 млн рублей.

Обе компании заинтересованы в победе.

ИСК «Союз» уже взял в аренду соседний участок (квартал 2038). За лот ее владелец Владимир Отмашкин заплатил очень дорого по местным меркам — 222 млн рублей за 9 га. Уже в этом году он начнет возводить там многоэтажки и социальные объекты. Логично тиражировать концепцию застройки на соседний квартал 2037, а также сэкономить на подготовке строительного участка — устройстве городка для рабочих, транспортировке и монтаже техники.

«Адалин-Строй» также заявился на торги, чтобы победить. Компания нуждается в земле: она не анонсировал перспективных участков под строительство и работает над завершением текущих проектов.

Выиграв 2037, она получает квартал расположенный в уже застроенном микрорайоне с хорошими транспортными связями и сетями коммуникаций. Он окружен новыми крупными спортивными, образовательными и торговыми объектами. По условиям аукциона, строить жилье там можно в течение пяти лет и еще в течение десяти лет нужно возвести здание детского сада.

Получив этот лот, «Адалин-Строй» станет квартальным застройщиком краевой столицы.

Что известно об «Адалин-Строе»

Компания работает в Барнауле с 2012 года, сказано на ее сайте. В основном она специализируется на точечном строительстве, но имеет в портфеле особые объекты. Например, поселок «Гринвуд» на Горе.

На новый уровень застройщик вышел в 2017 году, когда получил на подряд от «Барнаулкапстроя» четверть квартала 2033 под застройку жилыми домами. Другие строители рассказывали, что не смогли добиться таких преференций.

По данным сайта раскрытия информации rusprofile.ru, компанией владеют три предпринимателя. Большая часть (61,04%) принадлежит Рихарду Фаллеру. Сергей Немчинов и Игорь Дублей делят по 21,93% и 17,03% компании соответственно.