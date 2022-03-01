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Недвижимость

В Барнауле начался демонтаж довоенных баков на площади Сахарова

Рабочие приступили к сносу аварийных резервуаров для воды довоенной постройки на пл. Сахарова. Ранее подрядчик демонтировал парк «Барнаульская крепость» и взялся за искусственный холм. Сейчас почти треть «горы» срыта, а песок вперемешку с глиной и мусором — вывезены.

На пл. Сахарова в Барнауле начали сносить баки для воды довоенной постройки.
На пл. Сахарова в Барнауле начали сносить баки для воды довоенной постройки.
Altapress.ru.

Железобетонные баки были заброшены, начиная с 60-х годов прошлого века. За несколько десятилетий они пришли в аварийное состояние. В любой момент их купола могли «сложиться» внутрь, погребая под толщей песка и бетона все, что оказалось снаружи.

Сейчас по соседству с «Титов-Ареной» установлен металлический забор. За ним работает техника — экскаваторы срывают искусственный холм, а грузовики вывозят песок и глину. Два из четырех резервуаров уже освободили от насыпи и частично разобрали, открыв их замусоренные чрева, по краям которых торчат «скелеты» арматуры.

Участок готовят для застройки. Планируется, что на месте «горы» появится жилой комплекс с 15-этажными башнями, бассейном, детским садом и поликлиникой. Проект ЖК разработал берлинский архитектор Сергей Чобан и его коллеги из бюро «СПИЧ».

Напомним, барнаульские баки из железобетона (объемом 400 кубометров) были построены на пл. Сахарова до Великой Отечественной войны. Многие годы они централизованно снабжали Барнаул водой.

На пл. Сахарова в Барнауле начали сносить баки для воды довоенной постройки.
На пл. Сахарова в Барнауле начали сносить баки для воды довоенной постройки.
Altapress.ru.

После появления первой насосной станции резервуары оказались не нужны городу. Из них выпустили воду и подготовили к списанию. Холм стал обрастать деревьями и кустарниками, сами резервуары — разнообразным мусором.

Со временем холм стал излюбленным местом для отдыха горожан. Однако чаще всего здесь видели представителей маргинальной прослойки населения. Теперь «точка притяжения» будет лишь в памяти барнаульцев.

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