В Барнауле отремонтируют дом на месте, где жил и умер Ползунов

Рабочие уже разобрали пристройку из кирпича, пишет «Толк». Здесь также планируют обновить боковой фасад здания.
Дом на улице Пушкина, построенный на месте бывшей усадьбы Ползунова в 1900 году, включен в реестр объектов культурного наследия, как памятник истории, градостроительства и архитектуры регионального значения.
Ремонтом занимается частный собственник, который сдает помещения в аренду.
Работы завершат к концу лета.
Ранее стало известно, что здание алтайского правительства окружат шлагбаумами и видеокамерами.