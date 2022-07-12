12 июля
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Недвижимость

В Барнауле отремонтируют дом на месте, где жил и умер Ползунов

В Барнауле на площади Спартака (ул. Пушкина, 78) отремонтируют двухэтажный особняк — памятник архитектуры. Считается, что на этом месте находился дом изобретателя Ивана Ползунова — здесь он жил, работал и умер.

Иван Ползунов.
Иван Ползунов.
Иван Фомин.

Рабочие уже разобрали пристройку из кирпича, пишет «Толк». Здесь также планируют обновить боковой фасад здания.

Дом на улице Пушкина, построенный на месте бывшей усадьбы Ползунова в 1900 году, включен в реестр объектов культурного наследия, как памятник истории, градостроительства и архитектуры регионального значения.

Ремонтом занимается частный собственник, который сдает помещения в аренду.

Работы завершат к концу лета.

Ранее стало известно, что здание алтайского правительства окружат шлагбаумами и видеокамерами.

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