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Недвижимость
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В Барнауле появилась информация о продаже арки в историческом доме

В соцсетях появилась информация о том, что на продажу выставлена арка между домами на проспекте Ленина 85 и 81. Журналист Сергей Тепляков поделился с подписчиками информацией, что, по его данным, земля под аркой приватизирована для строительства магазина.

Арка на пр. Ленина.
Арка на пр. Ленина.
Виктор Беляков.

Как выяснил altapress.ru, риэлторы выбрали арку для размещения объявления о продаже подвального помещения в доме на Ленина, 85. «Не было смысла вешать растяжку на двери самого помещения, потому что его никто бы не увидел», — сообщили риэлторы.

Между тем, в Барнауле уже известны случаи, когда арочные проемы застраиваются под помещения. Сергей Тепляков напоминает, что в одном из домов на Социалистическом предпринимателям все же удалось организовать магазин в арке.

Но один из самых ярких и спорных проектов — заложенная арка в здании бывшей барнаульской гордумы на пр. Ленина, 6. Там под башней сейчас работает магазин кожгалантереи «Саквояж», оформленный в частную собственность.

По проекту реконструкции, который в 2015 году готовил Алтайский филиал Сибирского института «Сибспецпроектреставрация», арку нужно освободить. Это также важно для безопасности сотрудников исторического объекта.

Дело в том, что по проекту двор Ленина, 6 был сквозным, что позволяло подъезжать к внутреннему фасаду с двух сторон. Теперь же из-за постройки получился «глухой чулок».

Магазин на месте арки в доме на пр. Ленина, 6.
Магазин на месте арки в доме на пр. Ленина, 6.
yandex.ru/maps
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