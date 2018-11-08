В Барнауле появилась информация о продаже арки в историческом доме

В соцсетях появилась информация о том, что на продажу выставлена арка между домами на проспекте Ленина 85 и 81. Журналист Сергей Тепляков поделился с подписчиками информацией, что, по его данным, земля под аркой приватизирована для строительства магазина.

Как выяснил altapress.ru, риэлторы выбрали арку для размещения объявления о продаже подвального помещения в доме на Ленина, 85. «Не было смысла вешать растяжку на двери самого помещения, потому что его никто бы не увидел», — сообщили риэлторы.

Между тем, в Барнауле уже известны случаи, когда арочные проемы застраиваются под помещения. Сергей Тепляков напоминает, что в одном из домов на Социалистическом предпринимателям все же удалось организовать магазин в арке.

Но один из самых ярких и спорных проектов — заложенная арка в здании бывшей барнаульской гордумы на пр. Ленина, 6. Там под башней сейчас работает магазин кожгалантереи «Саквояж», оформленный в частную собственность.

По проекту реконструкции, который в 2015 году готовил Алтайский филиал Сибирского института «Сибспецпроектреставрация», арку нужно освободить. Это также важно для безопасности сотрудников исторического объекта.

Дело в том, что по проекту двор Ленина, 6 был сквозным, что позволяло подъезжать к внутреннему фасаду с двух сторон. Теперь же из-за постройки получился «глухой чулок».