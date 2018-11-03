Виктор Томенко заявил, что край готов потратить сотни миллионов на реконструкцию Дворца спорта в Барнауле

Власти Алтайского края ведут переговоры с Крайсовпрофом, чтобы забрать у него Дворец спорта и реконструировать его. Об этом в интервью телеканалу « Россия 1. Алтай » рассказал губернатор Виктор Томенко.

Томенок рассказал, что на реконструкцию Дворца спорта уйдет сотни миллионов рублей, может даже миллиард. «В собственности региона никуда он не денется, а возможности у края есть, в отличии от нынешних собственников», — пояснил губернатор.

Сейчас самая большая в Алтайском крае площадка для проведения мероприятий закрыта по решению суда. К зданию предъявили претензии пожарные, которые детально изучили его после трагических событий в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

В СМИ появлялась информация о том, что объект планируют продать. Также было предположение, что территория интересна девелоперам для строительства элитного жилого комплекса.

Ранее лидер алтайских профсоюзов Иван Панов заявлял, что крайсовпроф не намерен продавать или отдавать здание, а будет дальше судиться за то, чтобы объект открыли и разрешили эксплуатировать в таком виде, в каком он есть сейчас, писал altapress.ru.

Закрытие Дворца спорта стало проблемой для местных спортивных команд. также из-за этого пришлось перенести массовые мероприятия в другие залы. В том числе детские Новогодние елки.