Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 ноября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость
181

Виктор Томенко заявил, что край готов потратить сотни миллионов на реконструкцию Дворца спорта в Барнауле

Власти Алтайского края ведут переговоры с Крайсовпрофом, чтобы забрать у него Дворец спорта и реконструировать его. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1. Алтай» рассказал губернатор Виктор Томенко.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
vesti22.tv

Томенок рассказал, что на реконструкцию Дворца спорта уйдет сотни миллионов рублей, может даже миллиард. «В собственности региона никуда он не денется, а возможности у края есть, в отличии от нынешних собственников», — пояснил губернатор.

Что будет с Дворцом зрелищ и спорта в Барнауле: четыре сценария
Экономика

Сейчас самая большая в Алтайском крае площадка для проведения мероприятий закрыта по решению суда. К зданию предъявили претензии пожарные, которые детально изучили его после трагических событий в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

В СМИ появлялась информация о том, что объект планируют продать. Также было предположение, что территория интересна девелоперам для строительства элитного жилого комплекса.

Ранее лидер алтайских профсоюзов Иван Панов заявлял, что крайсовпроф не намерен продавать или отдавать здание, а будет дальше судиться за то, чтобы объект открыли и разрешили эксплуатировать в таком виде, в каком он есть сейчас, писал altapress.ru.

Закрытие Дворца спорта стало проблемой для местных спортивных команд. также из-за этого пришлось перенести массовые мероприятия в другие залы. В том числе детские Новогодние елки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка