Из-за трагедии в «Зимней вишне» в России вернут пожарным контроль за стройкой

Госпожнадзору хотят вернуть право контроля любых зданий еще при их проектировании. В Госдуме на этой неделе начнется обсуждение инициативы в профильных комитетах, сообщают «Известия».

По мысли разработчиков законопроекта, пожарные инспекторы должны войти в состав комиссий на каждом этапе строительства и приемки объектов, а также при их реконструкции и капитальном ремонте.

Как считают авторы поправок, нововведение поможет обеспечить места массового пребывания людей необходимым количеством аварийных выходов, систем вентиляции и путей эвакуации.

В Думе инициативу будут рассматривать три комитета: по безопасности, строительству и федеративному устройству. Первое чтение состоится после 17 октября. Как заявлял спикер ГД Вячеслав Володин, законопроект планируется принять до конца осенней сессии.

Из-за чего решили поменять законодательство

Рабочая группа, сформировавшая эти поправки, была собрана в Госдуме после трагического пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где 25 марта этого года погибли 60 человек. После этого пожара МЧС провела проверки в 62 тыс. торговых центров и кинозалов по всей стране и почти в половине из них выявило свыше 270 тыс. случаев несоблюдения требований пожарной безопасности.

Наиболее распространенные из них стали нарушения в работе систем пожарной сигнализации, противодымной защиты и автоматического пожаротушения, а также неудовлетворительное состояние эвакуационных выходов и отсутствие огнетушителей. Более того, свыше тысячи зданий оказались приспособленными под ТРЦ заводскими корпусами и складами — одним из них была и «Зимняя вишня».

Напомним, что в Алтайском крае после таких проверок были закрыты множество торговых центров, которые открыли только после устранения всех недочетов. А, например, барнаульский Дворец спорта по требованию пожарных закрыт до сих пор.

Почему раньше пожарные не контролировали так строителей

Как рассказывают авторы поправок, в декабре 2006 года в Градостроительный кодекс были внесены изменения, исключившие органы Госпожнадзора из сферы контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на этапах проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции и ввода объектов в эксплуатацию.

Сейчас при проектировании зданий, предусматривающих массовое пребывание людей, необходимо соблюдать специальные технические условия (СТУ). Однако требования пожарной безопасности в них не установлены. Более того, не предусматривает закон и возможности последующего контроля за строительством таких объектов.