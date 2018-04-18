В Барнауле сильно подешевела аренда трехкомнатных квартир

В первом квартале 2018 года цена аренды однокомнатных квартир составила 9,6 тыс. рублей. Это на 1,1% больше, чем в предыдущий квартал.

Двухкомнатные подешевели только на 0,3%. Цена в среднем составила 13,4 тыс. рублей в месяц.

Цена аренды трехкомнатных квартир серьезно просела. В 2016 году она составляла 19,5 тыс. рублей в месяц. По итогам 2017 года аренда "трешки" стоила уже почти 21 тыс. рублей аренды в месяц. Сейчас средняя цена откатилась до 19,5 тысяч рублей, то есть потеряла около 1,4 тыс. (минус 6,5% к 4 кварталу 2017 года).

Эксперты портала "Мир квартир" пояснили, что основном спрос в Барнауле приходится на одно- и двухкомнатные квартиры. Трехкомнатные таким спросом не пользуются, поэтому конкуренция за арендатора там выше.

Павел Луценко,

генеральный директор портала "Мир квартир":