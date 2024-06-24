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Недвижимость

В Барнауле снова рассмотрят проект ЖК с небоскребами на месте Речного вокзала

На градсовете Барнаула 27 июня повторно рассмотрят проект жилого комплекса на месте Речного вокзала. В прошлый раз архитекторы показывали визуализацию с высотками в 44 этажа.

Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала.
Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала.
ООО Специализированный застройщик «ВиСКью».

Напомним, что Речной вокзал снесли в 2022 году. Срезанные с крыши буквы «Барнаул» отправились на склад застройщика, а самое большое в СССР панно от мастеров Колыванского камнерезного завода – в Художественный музей Алтайского края.

Демонтаж здания Речного вокзала.
Демонтаж здания Речного вокзала.
Анна Зайкова.
Панно «Труд и природа Алтая».
Панно «Труд и природа Алтая».
Анна Зайкова, altapress.ru

На его месте собираются построить два 44-этажных здания. Впервые проект презентовали на градсовете в 2022 году.

В башнях будет 547 квартир, в которых смогут проживать 1 315 человек. В каждом небоскребе предусмотрено по пять лифтов. Фасады нижних этажей оформят клинкерной плиткой, верхних – композитным материалом, а также украсят архитектурной подсветкой для темного времени суток.

В 2023 году стало известно, что повторную государственную экспертизу проект ЖК не прошел. Над документацией работали сразу восемь проектных организаций, отмечает Алтайский портал недвижимости.

И вот, летом 2024 года, у проекта будет уже очередная попытка показать себя.

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