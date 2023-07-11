Утекли кирпичики. Пять барнаульских зданий, которые не пощадили время и люди

Речной вокзал
Культовое здание, которое никогда не было памятником архитектуры, снесли летом 2022 года.
Построили его в 1985 году в духе советского модернизма. Тогда здесь открыли билетные кассы, зал ожидания и кабинеты для администрации речного порта. Пока объект находился на балансе государства, его держали в относительном порядке.
После перестройки объемы перевозок сильно упали, флот ветшал, здание стало невостребованным. В освободившихся помещениях открыли кафе, рестораны и мебельные магазины.
В 2015 году компания «ПрогрессН», на тот момент владеющая объектом, решила снести здание, но вмешались краевые власти. Высказался губернатор Александр Карлин и строительная техника так и не появилась на участке.
В 2020 году участок вместе с вокзалом купил специализированный застройщик «ВиСКью». Реконструировать здание девелопер посчитал экономически невыгодным.
К решительному сносу приступили в июле 2022 года — его переносили из-за ласточек, которые должны были вывести птенцов.
До этого флорентийскую мозаику «Труд и природа Алтая», считавшуюся самой большой в СССР, сняли и передали Художественному музею.
На территории речного вокзала планируют построить жилой комплекс, который включает в себя три башни в 43 этажа и семиэтажный бизнес-центр. Разработку сопровождал научно-исследовательский и проектный институт при Минстрое РФ.
У здания обустроят прогулочную зону, доступ к которой обещают сделать свободным. Тут же хотят разместить площадку для павильона с билетной кассой и пунктом для посадки и высадки пассажиров теплоходов.
Дом купца Михайлова
На ул. Партизанской, 97 в июле 2019 года снесли старинную купеческую усадьбу.
Ее построили в 1908 году. В нее входили двухэтажные кирпичный жилой дом и полукаменный флигель и надворные постройки.
На первом этаже жилого дома был продовольственный магазин, где в те годы можно было приобрести муку, крупы, соль, сахар, овощи и фрукты. На втором этаже жил сам купец Михайлов, который считался самым богатым в перекрестке.
После революции усадьбу национализировали. Зимой 1994 года ее поставили на учет как объект культурного наследия. На тот момент балансовая принадлежность усадьбы была у краевого онкодиспансера, в двух зданиях находились гистологическая лаборатория и пансионат.
Здание имело градостроительное значение: оформляло перекресток ул. Партизанской и Социалистического проспекта.
В 2006 году объект сняли с учета и он перестал быть охраняемым государством. Сотрудники онкодиспансера покинули усадьбу в 2018 году. Ранее в Барнауле уже рассмотрели проект здания прокуратуры по этому адресу.
Эксперты критиковали крупный объект. По их мнению, оно должно привести к транспортному коллапсу.
Чтобы защитить усадьбу и другие исторические здания, специалисты и неравнодушные барнаульцы писали письма власти. Порядка 40 активистов выходили на акцию протеста и требовали в отставку Александра Урбаха, врио начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.
Но спасти объект не удалось.
Новой здание прокуратуры будет Г-образной формы. На 7-8 этажах разместят актовый и спортивные залы. По расчетам, в объекте есть место для 212 сотрудников.
Фасады оформят керамогранитом, керамическим кирпичом и штукатуркой с окраской.
Во внутреннем дворе появится беседка с газоном.
Планировалось, что здание построят к декабрю 2023 года.
Барнаульский разлом
Еще одно легендарное и скандальное здание на пересечении с ул. Партизанской.
Элитное семиэтажное здание на ул. Партизанской, 60, 62 планировали сдать в эксплуатацию в 2007 году, но из-за финансовых проблем и ссоры собственников, стройка растянулась на десятилетие.
Застройщики разрезали здание пополам — из-за чего оно впоследствии и получило свое название.
Владельцами этих кусков были предприниматель Алексей Аболымов и гражданин Дании Ниел Смит. Каждый из них обвинял другого в разломе. Попытка узаконить части дома не увенчалась успехом, и краевой суд постановил снести здание. Что и начали делать в июле 2016 года.
До 2019 года территория пустовала, пока на этом месте не возвели кофейню. Ей владели дети Алексея Аболымова. В 2022-м году здание снесли как «объект самовольного строительства».
Дом Ефима Шифрина
Так наша редакция назвала двухэтажку на ул. Короленко, 97, с которой когда-то сфотографировался артист Ефим Шифрин. На 124 году ее «жизнь оборвалась». Находился объект у самого пересечения с пр. Красноармейским.
Известно, что дом построили в 1898 году и он никогда не был памятником архитектуры, несмотря на почтенный возраст.
По данным сайта "Реформа ЖКХ", до объявления здания аварийным, в восьми небольших квартирах жили 19 человек.
Стены на первом этаже были шлакоблочными, частично отделанные кирпичом, а на втором — бревенчатыми. Когда дом признали аварийным, износ составлял 65,9%.
По данным краеведов, объект когда-то принадлежало купцу Ивану Смирнову. Он же владел пассажем Смирнова и зданием, где сейчас располагается магазин «1000 мелочей». Место было престижным — центр города.
Дом снесли осенью 2022 года.
Стадион «Локомотив»
Когда-то один из самых известных и популярных спортивных сооружений Барнаула исчезло в 2020 году.
Стадион построили в 1929 году. Тогда большая часть сооружений (ворота, две трибуны да небольшая пристройка) были деревянными. Летом на поле играли в футбол, лапту и городки, а зимой здесь заливали каток.
«Окрепло» сооружение через пару лет после сильнейшего урагана 1960 года, который почти уничтожил трибуны.
Строения из кирпича возводили работники железной дороги на общественных началах: все силы в то время бросили на возведение новостроек для барнаульцев. Сдали стадион в эксплуатацию в 1966 году.
В конце 1980-х годов «Локомотив» пришел в запустение. Его не использовали по назначению. Помещения заняли офисы, торговые ряды, «качалки» и т. д. На поле все еще заливали каток.
С 2000-х разрушающийся фасад начали прикрывать рекламными баннерами. А в 2014 году стало известно, что на месте Локомотива построят большой жилой комплекс с одноименным названием, проект которого разработал архитектор Александр Деринг.
Фасад стадиона отреставрировали и «вплели» в архитектурный ансамбль. Здесь откроют кафе, офисы с торговой галереей.