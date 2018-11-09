Рядом с барнаульским ТРЦ «Европа» появятся высотки-близнецы

В первом квартале 2019 года сдадут 25-этажный жилой дом на улице Шумакова. Рядом с ним позже появится дом-близнец. Оба здания находятся рядом с ТРЦ «Европа». В каждом из домов будет по 191 квартире.
Особенность комплекса — наружная отделка здания в стиле «эклектика», выполненная полимерной штукатуркой с последующей окраской.
Altapress.ru писал, что свечку на ул. Шумакова проектировал архитектор Сергей Черепанов. По своей архитектуре дом напоминает высотку на ул. Взлетной — «Кукурузник». Это одноподъездное 25-этажное здание, которое будет построено на основе каркаса с кирпичным заполнением. Архитектуру фасада сформирует панорамное остекление лоджий и оштукатуренные и покрашенные в белый, голубой и оранжевый цвета поверхности.
Примечательно, что дома появятся на участке, который изначально отводился под рекреационную зону. Однако постепенно землю застраивают жилыми домами. Местные жители и строители высказывают опасения, что перенаселение этого микрорайона приведет к полному транспортному коллапсу двухполосной дороги на Шумакова.