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Рядом с барнаульским ТРЦ «Европа» появятся высотки-близнецы

В районе ТРЦ «Европа» к концу 2019 года появятся две высотки в стиле эклектика, пишет официальный сайт города.

Новые высотки в Барнауле.
Новые высотки в Барнауле.
barnaul.org

В первом квартале 2019 года сдадут 25-этажный жилой дом на улице Шумакова. Рядом с ним позже появится дом-близнец. Оба здания находятся рядом с ТРЦ «Европа». В каждом из домов будет по 191 квартире.

Особенность комплекса — наружная отделка здания в стиле «эклектика», выполненная полимерной штукатуркой с последующей окраской.

Altapress.ru писал, что свечку на ул. Шумакова проектировал архитектор Сергей Черепанов. По своей архитектуре дом напоминает высотку на ул. Взлетной — «Кукурузник». Это одноподъездное 25-этажное здание, которое будет построено на основе каркаса с кирпичным заполнением. Архитектуру фасада сформирует панорамное остекление лоджий и оштукатуренные и покрашенные в белый, голубой и оранжевый цвета поверхности.

Так будет выглядеть высотка за ТРЦ &quot;Европа&quot;.
Так будет выглядеть высотка за ТРЦ «Европа».
«Вотэтодом».
Так будет выглядеть высотка за ТРЦ &quot;Европа&quot;.
Так будет выглядеть высотка за ТРЦ «Европа».
«Вотэтодом».
Так будет выглядеть высотка за ТРЦ &quot;Европа&quot;.
Так будет выглядеть высотка за ТРЦ «Европа».
«Вотэтодом».

Примечательно, что дома появятся на участке, который изначально отводился под рекреационную зону. Однако постепенно землю застраивают жилыми домами. Местные жители и строители высказывают опасения, что перенаселение этого микрорайона приведет к полному транспортному коллапсу двухполосной дороги на Шумакова.

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