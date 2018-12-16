В Барнауле за 20 миллионов продают 6-комнатную квартиру с сауной

В этой квартире площадью в 259 кв. м, расположенной на 14 этаже в 15-этажном доме на улице Партизанской, есть даже своя сауна. Также в квартире спроектированы кабинет, большая гостиная, кухня, ванная и просторная гардеробная комната.
Двухуровневую квартиру в в центре Барнаула продают за 19,9 млн рублей, пишет avito.ru.
В этой квартире площадью в 259 кв. м, расположенной на 14 этаже в 15-этажном доме на улице Партизанской, есть даже своя сауна. Также в квартире спроектированы кабинет, большая гостиная, кухня, ванная и просторная гардеробная комната.
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