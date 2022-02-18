В Барнауле за 8,4 млн рублей отдают коттедж с зимним садом и фасадом старинного особняка

По словам автора объявления на «Циан», коттедж «под старину» находится в уникальном месте. Рядом с домом раскинулся ленточный бор и шумит Обь.
При этом, до центра Барнаула буквально рукой подать.
- 283 кв. м — площадь коттеджа
- 6,8 соток — размер участка
- 8,4 млн рублей — цена недвижимости
- 29,7 тыс. рублей — стоимость «жилого квадрата»
В самом доме удобная планировка. На первом этаже находятся две комнаты, кухня-столовая и уборная. На втором — четыре комнаты и зимний сад. К коттеджу пристроен гараж для двух машин.
В дом проведены все необходимые коммуникации: отопление и газоснабжение. Отмечается, что канализация местная.
«Долгов и обременений нет, ремонта не требует, по согласованию можем оставить часть мебели», — сказано в тексте объявления.