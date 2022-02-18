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Недвижимость

В Барнауле за 8,4 млн рублей отдают коттедж с зимним садом и фасадом старинного особняка

Двухэтажный дом неподалеку от берега Оби недавно пополнил рынок малоэтажной недвижимости Барнаула. Он находится в нагорной части города на ул. Пенаты, 23. Оттенок, кладка и фактура кирпичного фасада коттеджа напоминает стены старинных особняков дореволюционной постройки.

В нагорной части Барнаула за 8,4 млн рублей продается коттедж "под старину".
В нагорной части Барнаула за 8,4 млн рублей продается коттедж "под старину".
"Циан".

По словам автора объявления на «Циан», коттедж «под старину» находится в уникальном месте. Рядом с домом раскинулся ленточный бор и шумит Обь.

При этом, до центра Барнаула буквально рукой подать.

  • 283 кв. м — площадь коттеджа
  • 6,8 соток — размер участка
  • 8,4 млн рублей — цена недвижимости
  • 29,7 тыс. рублей — стоимость «жилого квадрата»

В самом доме удобная планировка. На первом этаже находятся две комнаты, кухня-столовая и уборная. На втором — четыре комнаты и зимний сад. К коттеджу пристроен гараж для двух машин.

В дом проведены все необходимые коммуникации: отопление и газоснабжение. Отмечается, что канализация местная.

«Долгов и обременений нет, ремонта не требует, по согласованию можем оставить часть мебели», — сказано в тексте объявления.

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