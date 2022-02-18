В Барнауле за 8,4 млн рублей отдают коттедж с зимним садом и фасадом старинного особняка

Двухэтажный дом неподалеку от берега Оби недавно пополнил рынок малоэтажной недвижимости Барнаула. Он находится в нагорной части города на ул. Пенаты, 23. Оттенок, кладка и фактура кирпичного фасада коттеджа напоминает стены старинных особняков дореволюционной постройки.

В нагорной части Барнаула за 8,4 млн рублей продается коттедж "под старину".

По словам автора объявления на «Циан», коттедж «под старину» находится в уникальном месте. Рядом с домом раскинулся ленточный бор и шумит Обь.

При этом, до центра Барнаула буквально рукой подать.

283 кв. м — площадь коттеджа

6,8 соток — размер участка

8,4 млн рублей — цена недвижимости

29,7 тыс. рублей — стоимость «жилого квадрата»

В самом доме удобная планировка. На первом этаже находятся две комнаты, кухня-столовая и уборная. На втором — четыре комнаты и зимний сад. К коттеджу пристроен гараж для двух машин.

В дом проведены все необходимые коммуникации: отопление и газоснабжение. Отмечается, что канализация местная.