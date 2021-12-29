В Барнауле за 102 млн рублей продали землю под высотки возле «запашистой» канализации

В Барнауле провели торги на право заключения договоров аренды крупного земельного участка в районе Северного Власихинского проезда, сообщает « Толк ».

На участке площадью 1,6 га разрешено строить многоквартирные жилые дома в 5−16 этажей.

«На торги заявились компании известных застройщиков. Победу в итоге одержала компания „Шотландия“ (входит в ГК „Союз“, которой владеет Владимир Отмашкин). Этот участник не пожалел 102 млн рублей», — отмечает издание.

В компании пояснили, что пока нет конкретных планов на землю. В 2022 году решат, сколько домов здесь построят и какими они будут.

Примечательно, что участок расположен за ЖК «Адмирал» на Северном Власихинском проезде, где находится канализационная насосная станция КНС-21.

Весной 2020 года жители ЖК пожаловались на запахи нечистот, из-за которых не могли открыть окно или выйти на прогулку.

В 2021 году в мэрии Барнаула отметили, что проблему решили при помощи нового оборудования, однако местные жители и после заявили, что запахи им мешают жить.