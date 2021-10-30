30 октября 2°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

В центре Барнаула за 9,3 млн рублей продается большая черно-белая квартира с розовой спальней для принцесс

Трехуровневая квартира находится в трехэтажном таунхаусе на ул. Никитина, 142. Как утверждает автор объявления на «Авито», это спокойный район в центре краевой столицы. Перед домом собственная асфальтированная площадка и теплый гараж на цокольном этаже. Стоимость недвижимости — 54,6 тыс. рублей за «жилой квадрат».

В Барнауле за 9,29 млн рублей продается квартира с черно-белыми интерьерами.
В Барнауле за 9,29 млн рублей продается квартира с черно-белыми интерьерами.
"Авито".

Площадь четырехкомнатной квартиры — 170 кв. м. На двух этажах разместились три изолированные спальни, большая кухня-гостиная с выходом на улицу, кабинет и санузел.

В цоколе оборудованы теплый гараж с автоматическими воротами, газовая котельная, гардеробное и помещение свободного назначения. Лестница между уровнями построена из бетона и отделана деревом. Под ней есть много места для хранения вещей.

Практически все помещения выполнены в едином стиле. Его можно отнести к современной классике, довлеющей к минимализму. Цветовая палитра лаконичная. Для интерьера были выбраны два основных цвета — черный и белый. Динамичности внутреннему пространству квартиры добавляют умело расставленные акценты.

Вне контекста выполнены две спальни — детская и спальня с кусочком природы на фотообоях. Детская комната явно сделана для маленькой принцессы.

В Барнауле за 9,29 млн рублей продается квартира с черно-белыми интерьерами.
В Барнауле за 9,29 млн рублей продается квартира с черно-белыми интерьерами.
«Авито».

Здесь правят бал оттенки бежевого, розового и фиолетового цветов. В центре внимания большое панно в виде сказочной кареты в окружении ярких бабочек.

«Отличное соотношение цена-качество для любителей комфорта и простора, сочетание квартиры и дома», — отмечает автор объявления.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость