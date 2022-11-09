9 ноября
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Недвижимость

В последнюю двадцатку попал Алтайский край в рейтинге по доступности аренды жилья

Алтайский край и Республика Алтай заняли 73 и 75 места соответственно в рейтинге по доступности аренды жилья, опубликованном РИА Новости. Регионы оказались в последней двадцатке.

Дом, милый дом.
Дом, милый дом.
pixabay.com.

Алтайский край занимает 73 место из 85 в рейтинге. Доля семей, для которых доступна аренды квартиры в 2022 году, составила всего 26,3%. Алтайской семье потребуется 71 тыс. рублей, чтобы оплачивать аренду и покрывать повседневные расходы.

Республика Алтай — на 75 месте. Доля семей, способных «потянуть» съемное жилье, составляет 25,1%. Там нужно почти 82 тыс. рублей, чтобы оплатить все расходы.

Другие регионы

В первой тройке регионов с самой доступной арендой жилья оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

В этих регионах более 56% семей могут оплачивать съемную квартиру. Однако им потребуется большая сумма — от 120 тыс. до 170 тыс. рублей.

На самых последних местах оказались Севастополь, Чеченская Республика и Кабардино-Балкарская Республика. Здесь только 17% и меньше могут позволить себе снимать квартиру.

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