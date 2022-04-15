В пригороде Барнаула по цене лимузина продается «лазурный» домик для рыбаков и ценителей красивых пейзажей

Участок с домом и хозпостройками находится на берегу Оби в 20 км от краевой столицы. Живописное место ждет новых владельцев в садоводстве «Обь-1», раскинувшемся неподалеку от Научного городка. С территории участка есть удобный выход к воде. Отсюда открывается удивительный вид на сибирскую реку и ее пойму.

В пригороде Барнаула продается домик с лазурными фасадами и большим плодоносящим садом.

Автор объявления на «Циан» уточняет, что садовый участок в хорошем состоянии. Здесь каждый год расцветает большой сад с яблонями, малиной, жимолостью и вишней.

«Садовый участок полностью ухожен и готов к огородному сезону», — сказано в объявлении.

На его территории построены уютный дом площадью 25 кв. м из газоблоков, сарай и туалет. Домик добротный, его фасад облицован сайдингом лазурного цвета, а внутри он обставлен мебелью.

На участок заведены коммуникации: водоснабжение и электричество. Из дополнительных опций — газовый баллон.

Стоимость недвижимости составляет 800 тыс. рублей. За те же деньги в Барнауле продается заднеприводный Lincoln Town Car 2003 года выпуска.