В пригороде Барнаула по цене лимузина продается «лазурный» домик для рыбаков и ценителей красивых пейзажей

Автор объявления на «Циан» уточняет, что садовый участок в хорошем состоянии. Здесь каждый год расцветает большой сад с яблонями, малиной, жимолостью и вишней.
«Садовый участок полностью ухожен и готов к огородному сезону», — сказано в объявлении.
На его территории построены уютный дом площадью 25 кв. м из газоблоков, сарай и туалет. Домик добротный, его фасад облицован сайдингом лазурного цвета, а внутри он обставлен мебелью.
На участок заведены коммуникации: водоснабжение и электричество. Из дополнительных опций — газовый баллон.
Стоимость недвижимости составляет 800 тыс. рублей. За те же деньги в Барнауле продается заднеприводный Lincoln Town Car 2003 года выпуска.