Рядом с полузаброшенным "Угриничем" в центре Барнаула строят магазин смешанных товаров

Магазин в одном уровне разместится на ул. Никитина, 126. Построить его планируют из разноцветных сэндвич-панелей желто-оранжевых оттенков. Такое решение спорит с окружающей застройкой: с одной стороны находятся деревянные малоэтажные дома, с другой — новый жилой комплекс бежево-фиолетового цвета "Плаза". Кроме того, по соседству расположен полузаброшенный "Угринич", который больше года не работает.

Очевидно, что проект готовили для другой территории. На паспорте объекта закрашен адрес: с. Шахи, ул. Загайнова, 58. Начать строить должны были в 2016 году. В этом же году и закончить.