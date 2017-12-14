Рядом с полузаброшенным "Угриничем" в центре Барнаула строят магазин смешанных товаров

В Барнауле начали строить миниатюрный магазин смешанных товаров. Такое предназначение указано на паспорте объекта. Когда его планируют достроить непонятно — указанные сроки не актуальны.
Магазин в одном уровне разместится на ул. Никитина, 126. Построить его планируют из разноцветных сэндвич-панелей желто-оранжевых оттенков. Такое решение спорит с окружающей застройкой: с одной стороны находятся деревянные малоэтажные дома, с другой — новый жилой комплекс бежево-фиолетового цвета "Плаза". Кроме того, по соседству расположен полузаброшенный "Угринич", который больше года не работает.
Очевидно, что проект готовили для другой территории. На паспорте объекта закрашен адрес: с. Шахи, ул. Загайнова, 58. Начать строить должны были в 2016 году. В этом же году и закончить.
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