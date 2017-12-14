Недвижимость

Рядом с полузаброшенным "Угриничем" в центре Барнаула строят магазин смешанных товаров

Сегодня, 19:23.
Недвижимость

В Барнауле начали строить миниатюрный магазин смешанных товаров. Такое предназначение указано на паспорте объекта. Когда его планируют достроить непонятно — указанные сроки не актуальны.

Никитина, 126.
Никитина, 126. Фото : skyscrapercity.com.

Магазин в одном уровне разместится на ул. Никитина, 126. Построить его планируют из разноцветных сэндвич-панелей желто-оранжевых оттенков. Такое решение спорит с окружающей застройкой: с одной стороны находятся деревянные малоэтажные дома, с другой — новый жилой комплекс бежево-фиолетового цвета "Плаза". Кроме того, по соседству расположен полузаброшенный "Угринич", который больше года не работает.

Никитина, 126.
Никитина, 126.

Очевидно, что проект готовили для другой территории. На паспорте объекта закрашен адрес: с. Шахи, ул. Загайнова, 58. Начать строить должны были в 2016 году. В этом же году и закончить.

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