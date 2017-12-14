Строители Алтайского края не понимают, что и где будут строить через несколько лет

По последним октябрьским данным Алтайкрайстата, в крае ввели 406,7 тыс. кв. м жилья. Это 54% от плана, который в этом году составляет 750 тыс. кв. м.

Игорь Перемазов,

исполнительный директор Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края":

— Приведу для сравнения цифры 2016 года. Тогда в Алтайском крае ввели 754 тыс кв. м жилья, объем капитальных вложений составили 45,8 млрд рублей. В 2017, по нашим оценкам, удастся построить около 680 тыс. кв. м жилья при капложениях 42,2 млрд рублей. Хотя, может быть, административным ресурсом результат удастся дотянуть ближе к плану.

На итоги в строительстве повлияли разные проблемы отрасли, кроме кризиса, говорит Перемазов. Например, в начале года компании получили от Госстройнадзора письмо с рекомендацией пройти повторную платную Госэкспертизу проектов. Оплачивать экспертизу еще раз строители не хотели, тем более, что закон "разрешает" иметь только одно заключение и дать его имеет право частная компания с соответствующими допусками. На урегулирование вопроса ушло несколько месяцев.

Еще работать помешал новый закон, который запрещает выдавать разрешение на строительство домов без проекта планировки. Свою негативную роль сыграло двухгодичное ожидание нового генплана, который во многом отменил действие существующего.

Игорь Перемазов,

исполнительный директор Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края":

— В заделе у барнаульских строителей 1,2 млн кв. м жилья. При среднем вводе 400 кв. м в год через три мы не будем знать где строить. Каким тогда будет ввод в 2020-м? Куда девать строительный комплекс? А это 21 тыс. работников!

Строители говорят, что не понимают перспективы комплекса и это страшнее, чем заваленный план ввода жилья в 2017-м. Их беспокоит, что с 2018 года круто поменяется законодательство, и работать с деньгами дольщиков смогут единицы. Надежда компаний взять как можно больше разрешений на строительство в старом правовом поле практически провалилась. Как говорят представители компаний, получить документы на новые объекты все сложнее.

А еще у города нет работающего генплана, проектов планировок и другой градостроительной документации. Поэтому застройщик не понимает, на какой территории им сконцентрировать свои усилия. Где приобретать земельные участки, чтобы работать в унисон с городом, застраивать его в плановом порядке, а не хаотично.

Чтобы решать эти и другие вопросы, нужно вернуть штабы по жилью, которые раньше проводила мэрия. Вопрос поднимали еще в начале года на отчетном мероприятии по итогам 2016-го. Но пока строители не могут похвастаться результатом.

Справка

В 2014 году строители получили 68 разрешений на строительство. Это около 800 тыс. жилья. Затем эта цифры постепенно снижались. По итогам 11 месяцев 2017 года строители получили 21 разрешение на 170 тыс кв. м жилья.

Цитата

Игорь Перемазов,

исполнительный директор Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края":