Владелец макаронной фабрики из Екатеринбурга купил в Барнауле здание обанкротившегося вуза

Индивидуальный предприниматель Сергей Дик купил одно из зданий в Барнауле, принадлежавших обанкротившейся «Алтайской академии экономики и права». Это следует из публикации конкурсного управляющего на едином федреестре сведений о банкротстве. Предприниматель живет в Екатеринбурге и развивает там бизнес, связанный с производством макарон и каш быстрого приготовления.

Здание учебного корпуса «Алтайской академии экономики и права» в Барнауле на ул. Чернышевского, 282д с пристройкой общей площадью 2198,5 кв. метров, а также участок, выставили на торги в начале февраля.

Начальная цена лота - 32,85 млн рублей, но каждую неделю она снижалась на 10%. В итоге предприниматель из Екатеринбурга Сергей Дик приобрел здание за 19,7 млн рублей.

Сергей Дик. Macstory.ru

Дик учредитель двух фирм, а также имеет статус ИП. Основной вид деятельности его фирмы «Светолесье» — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. А вот вторая фирма «Макстори» (Дик владеет 100% ее долей) — уже пинтереснее: ее основной вид деятельности — производство макаронных изделий.

Ссудя по данным сайта компании, «Макстори» производит макаронные изделия категории «А» (из твердой пшеницы), а также соусы и «мульти-каши» — то есть продукты быстрого приготовления.

Сергей Дик приводит на сайте свой лозунг: «Тот, кто хочет решить задачу, ищет средства для ее выполнения. Кто не хочет работать — ищет отговорки».

Имущество алтайских банкротов (главным образом, не крупное) в последнее время довольно активно, хотя и без ажиотажа, раскупают. Ранее мы сообщали, что житель Подмосковья купил на торгах имущество сельхозпредприятия, входившего в группу компаний «Изумрудная страна», а омский поставщик сельхозтехники приобрел в Барнауле участок и здания разорившегося коллеги.