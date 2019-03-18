Житель Подмосковья купил больше тысячи гектаров «Изумрудной страны» в Первомайском районе

Житель Московской области Дмитрий Фаткуллин признан победителем аукциона по продаже имущественного комплекса сельхозпредприятия, входившего в группу компаний «Изумрудная страна» и расположенного в соседнем с Барнаулом районе. Самая ценная часть актива, приобретенного Фаткуллиным, — земля сельхозназначения.

Должник-«миллиардер»

Небольшое сельхозпредприятие из Первомайского района «Колхоз «Красное знамя» (село Жилино), имея имущество балансовой стоимостью 200 млн рублей, за несколько лет работы в составе «Изумрудной страны», оказалось должно кредиторам более 1 млрд рублей. В том числе «Россельхозбанку» — больше 900 млн.

Банкротом хозяйство признали в середине 2016 года. В 2017 году производственный комплекс начали выставлять на торги, стартовая цена составила лишь 18,9 млн рублей. В дальнейшем цену не раз понижали, на последние торги имущественный комплекс выставили за 16,4 млн рублей.

И вот 15 марта победителем торгов признали Дмитрия Фаткуллина, зарегистрированного в подмосковном городе Королёв. Он предложил цену 17,38 млн рублей, которая оказалась наибольшей. Информация о заключения с ним договора-купли-продажи еще не опубликована.

Имущество колхоза «Красное знамя». Скан отчета об оценке.

Что купил житель Подмосковья

В состав лота входят несколько зданий (зерно- и картофелехранилища), два участка, автомобили и сельхозтехника и прицепное оборудование, в том числе импортное — трактор «Челленджер», овощной опрыскиватель Amazone и ряд других.

Самая дорогая часть покупки, судя по сведениям отчет об оценке имущества, — участок в 1,2 тыс га, относящийся к землям сельхозназначения. Он расположен к северу от Жилино, в 40 километрах от Барнаула и в 12 километрах от Чуйского тракта. Согласно заключению оценщика, стартовая цена участка составляла 4 млн рублей.

Дмитрий Фаткуллин — индивидуальный предприниматель и активный участник торгов по банкротству. Он, вероятнее всего, приобрел лот или для перепродажи, или в интересах другого покупателя, действуя в качестве агента. В 2017 году Фаткуллин также приобрел торговые знаки «Алтайросспиртпрома», то есть Бийского спиртзавода, также входившего в «Изумрудную страну».

Участок расположен к северу от села Жилино. Скан с отчета об оценке.

Что такое «Колхоз «Красное знамя»

В составе «Изумрудной страны» оно было недолго: ООО «Колхоз «Красное знамя» зарегистрировано в конце 2009 года, в 2010 году фирма купила у обанкротившегося фермера Александра Кучмина участок в 1,2 тыс га, право аренды 5,5 тыс га и около 130 голов скота.

Но уже в 2012 году у хозяйства начались крупные проблемы, как и у всей группы компаний. К середине 2016 года, когда предприятие признали банкротом, оно не работало, участок в 1,2 тыс гектаров был сдан в аренду.

Принимая решение о признании хозяйства банкротом и введении конкурсного производства, в суде посчитали: если сдать в аренду, кроме земли, еще и здание, на погашение долгов понадобится… 13 веков (или 15 648 месяцев). И то при условии, что текущие расходы будут отсутствовать. Участок был выкуплен у обанкротившегося фермера Александра Кучмина «Колхозом «Красное знамя».

«Бийский сахарный завод». Олег Богданов

Какие еще активы «Изумрудной страны» проданы

Из крупных активов, входивших в группу компаний «Изумрудной страны», продано имущество бывшей спичечной фабрики («Алтайград»), бийских сахарного и спиртового завода. Многие крупные объекты выставляли на торги неоднократно, но желающих приобрести их нет. Так, не удается продать «Заринский элеватор» (сейчас его продают за 95 млн рублей), «Павловскую птицефабрику» (в феврале ее не удалось продать за 139 млн рублей) и другое.