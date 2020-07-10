2020 год с его пандемией, режимом самоизоляции и скачком курса доллара уже стал большим испытанием для российского рынка недвижимости. Altapress.ru провел мониторинг цен на вторичное жилье и выяснил, какие изменения в этом секторе произошли за последние полгода. Январь прошел без больших встрясок, но провальный апрель ввел свои коррективы — на российском рынке недвижимости наметился кризис. В стране начали падать цены на вторичное жилье. Но только не в Барнауле, у нас, как всегда, своя история.

По мнению аналитиков «ЦИАН», отложенный спрос в мае-июне немного разогрел рынок, что помогло хоть как-то отыграть провальный апрель. Тем не менее, возвращения к докризисным ценам не предвидится, их роста в большинстве регионов страны тоже не ожидается. Любопытно, что в такой ситуации в алтайском секторе наоборот наблюдается хоть и небольшой, но стабильный ценовой рост. Перейдем к конкретным цифрам.

Что изменилось в стране

Подводя итоги первого полугодия аналитики «ЦИАН» пришли к выводу, что в среднем стоимость квадратного метра упала почти на 5%. В выборку вошли города России с численностью населения от 100 тыс. человек.

В начале года средняя стоимость 1 кв. м равнялось 75,8 тыс. рублей. За первое полугодие она упала на 4,7% и составила 72,2 тыс. При этом, на протяжении первого квартала ценник был относительно стабилен.

Динамика средневзвешенных цен на вторичном рынке недвижимости России. Города с населением более 100 тысяч человек. Аналитический центр ЦИАН.

В апреле он держался на своем полугодовом максимуме — 76,1 тыс. рублей. То есть за этот период прирост составил 0,4%.

Второй квартал прошел под знаком пандемии. Рынок не мог не отреагировать. Итог — средняя цена за квадратный метр «вторички» постепенно снизилась. И если в апреле падение составило всего 1%, то к маю цена снизилась до 5%. В июне, конечно, сектор частично отыграл потерянное — был зафиксирован прирост на 0,9%.

Но несмотря на ослабление режима самоизоляции, рынок не смог прийти в себя и вернуться к докризисным показателям. Не помог и двухмесячный отложенный спрос. Если сравнить цифры с прошлым годом, то средняя цена квартир на вторичном рынке снизилась на 3,7%. Тогда она составляла в среднем 75 тыс. рублей за квадрат.

Динамика средневзвешенной стоимости квадратного метра в городах РФ. Аналитический центр ЦИАН.

Кто выбился из общей тенденции

По данным аналитиков «ЦИАН», в городах-милионниках наблюдалось наибольшее снижение средней стоимости жилого квадрата, чем на российском рынке недвижимости в целом. Она составила 92 тыс. рублей против январских 101,3 тыс. По сравнению с прошлым годом цена упала на 9,9%. (тогда она составляла 102,1 тыс. рублей).

В таких городах как Барнаул с населением от 500 тыс. человек средневзвешенная стоимость жилого квадрата на «вторичке» за первое полугодие 2020 выросла на 6,7% (с 55,4 до 59,1 тыс. рублей). В годовой динамике она выросла не меньше — на 6,5%. Иными словами, рынки крупных городов, несмотря на пандемию, не просто удержали стоимость квартир на вторичном рынке, но и увеличили их средний ценник.

Наглядно динамику изменений можно проследить на портале Restate. Статистика показала, что больших скачков цен за последние полгода не было. Стоимость квадратного метра повышалась постепенно, достигнув пика в начале июля. На этот момент прирост составил 1,28%.

Динамика средней стоимости квадратного метра по федеральным округам. Аналитический центр ЦИАН.

Текущая стоимость квадратного метра составила 52 590 рублей. Это на 4 554 рублей больше, чем было в июле прошлого года.

Не менее интересна статистика за первое полугодие 2020 года на укрупненных территориях. На фоне падения цен на вторичное жилье в Центральном (-12%) и Северо-Западном (-3%) федеральных округах, в Сибирском (+5%), Дальневосточном (+11% за полгода) и Южном (+7%) наблюдается рост стоимости жилого квадрата.

В чем причина роста

Как прокомментировал ведущий специалист отдела городской недвижимости «Миэль» Елена Новикова, рост цен в Барнауле мог быть связан с желанием горожан побыстрее вложить накопленные деньги в недвижимость.

Вторичный рынок жилья Барнаула. RID Analytics.

«За время действия ограничительных мер, связанных с пандемией, барнаульцы активно скупали недорогие квартиры. В июле этот процесс пошел на спад. На рынке осталось жилье по высоким ценам, но желание покупать не пропало. Да, клиентов стало меньше, но они есть. Хотя, такой волны, как во время самоизоляции, уже не наблюдается. И покупателям приходится выбирать из того, что осталось на рынке», — пояснила Елена Новикова.

Серьезным фактором могло стать ослабление ограничительных мер для риэлторов во время самоизоляции.

Лариса Мельситова,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил нам работать во время самоизоляции. 10 апреля он внес изменения в соответствующее постановление. Благодаря этому на рынке недвижимости во время пандемии не было простоя. Мы работали в прежнем режиме, но с соблюдением всех мер предосторожности.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

Кроме того, как отмечает эксперт, неплохим стимулом для развития рынка недвижимости стала государственная поддержка. Льготная ипотека под 5,9% и 6,5% подхлестнула интерес к новостройкам. Люди начали активно продавать вторичное жилье, чтобы купить более комфортное. Из-за значительной разницы в цене, разумеется, они стараются продать «вторичку» подороже.

В целом же по стране льготное кредитование, по мнению экспертов, вполне могло привести к снижению цен на бэушные квартиры. С одной стороны, снижение ключевой ставки делает ипотеку доступнее при покупке любого жилья, с другой — льготное кредитование наверняка поспособствует оттоку спроса в сторону строящихся квартир.

Это станет особенно заметно в тех регионах, где зафиксирована значительная доля новостроек: Москва (44%), Санкт-Петербург (47%), Краснодарский край (38%) и т.д.

Недвижимость. Алексей Середин

Что еще повлияет на ценник

Помимо вышеперечисленных факторов, специалисты выделяют еще ряд причин изменения цен на жилье. В частности, эксперты irn.ru отмечают, что в ближайшие годы на стоимость квадратного метра «вторички» повлияет:

Увеличение инвестиций. Спад доходности депозитов и облигаций из-за снижения ключевой ставки приведет к тому , что инвесторам будет выгодно все больше вкладываться в строительство жилья; Фактор перехода на эскроу-счета. Проведенная реформа долевого законодательства вполне может уменьшить предложение за счет медленного пополнения объемов; Транспорт. Эксперты irn.ru не исключают влияние на ценовую динамику улучшения транспортной доступности , ведь это важный повод для инвесторов , чтобы вкладываться в недвижимость.

Чего ждать от рынка

Аналитики с большой осторожностью делают долгосрочные прогнозы. До сих пор не совсем понятно, чего ожидать в сентябре этого года. Как показала практика, COVID-19 может серьезно ударить по экономике. Скачки цен наблюдаются практически во всех отраслях.

Разумеется, рынок недвижимости не может быть исключением. И какие еще изменения ждут его игроков станет понятно не раньше конца лета.