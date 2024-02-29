29 февраля
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Недвижимость

Заместитель Генпрокурора РФ провел личный прием граждан в Новоалтайске

В рамках рабочей поездки в Алтайский край заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Новоалтайске.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин проводит встречу с жителями Алтайского края.
Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин проводит встречу с жителями Алтайского края.
altairegion22.ru

На прием пришли жители Барнаула, Новоалтайска, Алейска, Заринска, а также Алтайского, Павловского, Быстроистокского, Хабарского и Топчихинского районов, указывает пресс-центр правительства Алтайского края.

Людей интересовали вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Также сибиряки поговорили о проблемах, которые их волнуют — о ненадлежащем уличном освещении, о защите жилищных прав детей-сирот и участников долевого строительства.

Поднимался вопрос об обеспечении техническими средствами реабилитации инвалидов. Не забыли и о транспортном обслуживании населения.

Дмитрий Демешин разъяснял для граждан действующее законодательство страны.

А по некоторым вопросам он дал поручение прокурору Алтайского края Антону Герману организовать соответствующие проверочные мероприятия. И дать правовую оценку действиям и решениям органов власти и местного самоуправления.

А при выявлении нарушений закона — принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление прав граждан и привлечение к ответственности виновных лиц.

Помимо заместителя Генпрокурора РФ и прокурора региона, на встрече присутствовали представители городских и районных надзорных ведомств, представители органов власти и местного самоуправления.

В феврале прошлого года Дмитрий Демешин уже приезжал в Алтайский край. Тогда он поручил разобраться в задержке строительства социальных объектов.

Он отметил, что расстроен отставанием строительства нескольких объектов здравоохранения и образования.

Строительство должно было завершиться в предыдущий период. С этим Демешин обратился к прокурору края Антону Герману.

Также замгенпрокурора не обрадовался митингам из-за роста тарифов ЖКХ на Алтае.

А перед этим Демешин на личном приеме встретился с жителями края.

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