Запрещенное властями строение на месте «барнаульского разлома» выставили на продажу

Строение, возведенное на месте известного в краевом центре «барнаульского разлома» на ул. Партизанская, 60, выставили на продажу, сообщил «Алтайский портал недвижимости». Ранее сообщалось, что строение в мэрии Барнаула считают незаконным, так как оно возведено без разрешений и согласований.

Риэлторы продолжают активно рекламировать площади в этом здании под аренду, несмотря на разбирательства между администрацией Барнаула и собственником постройки. А недавно появилось и объявление о продаже всего здания целиком от того же агента.

«Некапитальное строение, общей площадью 528 кв. м. на собственном земельном участке 638 кв. м. Отопление, вода, канализация — центральные, электричество — 60 кВт (с возможностью увеличения). Инвестиционная привлекательность: формируется пул арендаторов с целью вывода проекта на срок окупаемости: 5−6 лет (16% - 20% годовых)», — поясняет автор объявления.

Автор объявления заверяет, что проект согласован со всеми компетентными органами, и на сегодняшний день идет процесс строительства.

Между тем, в мэрии полагают, что здание является капитальным и, следовательно, должно было получать разрешение. В отсутствии разрешения это самовольное строительство, его необходимо снести. Представители администрации подали иск в суд с требованием демонтировать конструкцию.

Однако, по версии собственника участка, оно является временным сооружением и, стало быть, в получении разрешения не нуждается.

«Барнаульский разлом». Олег Богданов

Участок, на котором возведено это строение, по-прежнему принадлежит предпринимателю Алексею Аболымову и гражданину Дании Ниелу Смиту. Кто именно заказал новый проект — неизвестно.

Известно, что на этом месте находилось здание, получившее название «барнаульский разлом», за то, что собственники распилили его, чтобы разделить. Объект пришлось сносить за счет бюджета города.