Живи, молись, учись. Градсовету Барнаула показали эскизы новой высотки, мечети и университета

5 ноября прошел очередной градостроительный совет, рассказал на своей странице в Facebook Евгений Носенко. Как отмечает депутат Барнаульской гордумы, на нем были представлены «интересные и разные проекты».

Еще один жилой комплекс

Один из них — красивая 23-этажная высотка, которая может вырасти на пр. Красноармейский, 50. Ее намерен возвести крупный барнаульский девелопер Андрей Комяков.

Летом этого года руководитель ПСК «Строительная перспектива» начал подготовку к возведению нового жилого комплекса. Для этого ему было необходимо расширить участок, состоящий из купленных в 2019 году наделов.

30 июля на общественное обсуждение на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула был выставлен проект межевания.

Эскиз жилого комплекса на пр. Красноармейский. Страница Евгения Носенко на facebook.com.

Земля на вырост

Напомним, Андрей Комяков, будто чувствуя надвигающийся на Барнаул земельный кризис, приобрел на аукционе активы обанкротившегося «СтройГАЗа». Это были участки на Красноармейском проспекте и расположенные на них небольшие здания.

Крупный девелопер оказался единственным участником аукциона, поэтому недвижимость ему досталась по стартовой цене — за 86,6 млн рублей.

В лот вошли участки:

на пр. Красноармейский , 52 , площадью 4,3 тыс. кв. м

52 площадью 4,3 тыс. кв. м на пр. Красноармейский , д. 52а , площадью 740 кв. м

д. 52а площадью 740 кв. м право аренды участка по пр. Красноармейский , д. 50 , площадью 577 кв. м

д. 50 площадью 577 кв. м Все три надела находились по соседству , на противоположной от ТРЦ «Гулливер» стороне пр. Красноармейский. Их общая площадь составляла 0,56 га.

Участок на пр. Красноармейском ( на противоположной стороне от ТЦ «Гулливер»). Altapress.ru

Спустя год с небольшим, судьба вновь так или иначе свела «Строительную перспективу» и «СтройГАЗ». Именно Андрей Комяков поручился за «Барнаулкапстрой» перед подрядчиками, когда тот доводил до ума скандально известный дом на павловском тракте, 291, который обанкротившаяся компания так и не смогла сдать в эксплуатацию.

Проект сегодня

Судя по данным публичной кадастровой карты, все объекты лота объединены. К ним был присоединен еще один небольшой надел.

По адресу пр. Красноармейский, 50 значится два участка с разными площадью и кадастровыми номерами. Один из них, в 5,6 тыс. кв. м. огибает небольшой квадрат земли, другой — включает в себя этот кусок. Его площадь составляет 6,2 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость — 65,8 млн рублей.

Фрагмент кадастровой карты , где отмечен участок земли по адресу пр. Красноармейский , 50. pkk.rosreestr.ru.

Проект именно с такой квадратурой подготовила для девелопера фирма «Агростройинвест» в конце июня. Именно он был вынесен на обсуждения.

Участок со всех сторон соседствовал с землями, государственная собственность на которые не разграничена. За счет их присоединения с южной стороны и удалось увеличить территорию под возведение жилого комплекса.

Судя по данным в ПКК, вид разрешенного использования земли по указанному адресу — для многоэтажной застройки. Именно здесь появится новый красивый жилой комплекс.

Участок на пр. Красноармейском ( на противоположной стороне от ТЦ «Гулливер»). Altapress.ru

Что еще показали на градсовете?

На градостроительном совете были представлен ряд других, не менее впечатляющих проектов.

В частности, эскиз реконструированной мечети на ул. Матросова, 163, проект здания РАНХиГС, подготовленный Александром Дерингом (по заказу и непосредственном участии ректора Игоря Панарина) и рынок на ул. Взлетная, 33.