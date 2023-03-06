Божественная пропорция. Идеальную пятирешку возле БЮИ продают за 12,7 млн рублей в Барнауле

Пятикомнатнкую квартиру неподалеку от Барнаульского юридического института продают за 12,7 млн рублей в Барнауле. Она находится на Пролетарской ул., 50. Объявление размещено на «Авито».

Пятирешка весьма просторная — 170 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 74,6 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, пятом этаже в кирпичном доме 2003 года постройки. Владельцы считают его довольно красивым. В нем всего 15 квартир, соседи — приятные люди, с которыми, по словам хозяев, легко поддерживать хорошие отношения.

Квартира двухуровневая. На входе хозяев встречает большой холл, который ведет в светлую и просторную гостиную. Она совмещена с кухней, которая оборудована всей необходимой техникой.

В квартире есть три спальни — две по 20 и одна 24 кв.м. Также на каждом этаже есть санузел, просторная ванная комната и душевая.

На второй этаж ведет изящная деревянная лестница, которая сверху почти повторяет правило золотого сечения — божественной пропорции. Остальной интерьер также сделан из дерева.

В шаговой доступности расположены школа, аптека, продуктовые магазины. Также буквально через дорогу находится Барнаульский юридический институт МВД России.

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