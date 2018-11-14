7 полезных товаров с Aliexpress для домашних животных

Плащ от дождя для собак
Пригодится в осенне-зимний период. Спасет шерсть от намокания во время дождя или снега. При заказе внимательно снимите мерки со своего питомца.
Стоимость: 104−167 рублей.
Электрическая машинка для стрижки когтей
С помощью этого товара можно быстро и безболезненно сделать маникюр своему любимцу. В посылку входит: триммер для ногтей домашних животных, сменные опорные колеса. Батарейки в комплект не входят.
Стоимость: 144 рублей.
Защита от царапин для мебели
Приспособление крепится к мягкой мебели и защищает от когтей. Цвет защиты прозрачный, в посылку входит набор из двух штук размером 18x5
Стоимость: 252 рублей
Переноска для домашних животных
Капсульный рюкзак-переноска удобен для вашего передвижения с питомцем. Прозрачный дизайн позволяет животному наблюдать за окружающим миром. В рюкзак встроен защитный механизм блокировки, который помешает вашему пушистому другу покинуть переноску. Есть несколько вентиляционных отверстий.
Стоимость: 1501−1524 рублей
Кроватка для животных в виде акулы
Оригинальная и мягкая кроватка-домик для домашних животных послужит вашему питомцу не только местом для отдыха, но и местом для игр. При заказе обратите внимание на размер товара.
Стоимость: 1187−1466 рублей
Сетка для купания домашних животных
Сетка станет полезным приобретением для тех хозяев, чьи питомцы агрессивно воспринимают купание. Товар немного ограничит вашего питомца в движении, тем самым обезопасит вас от царапин.
Стоимость: 244 рублей.
Зимний комбинезон для собак
Водонепроницаемая куртка-пуховик для маленьких собак, есть специальное отверстие для поводка. При заказе обратите внимание на таблицу размеров.
Стоимость: 640−1209 рублей