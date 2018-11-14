7 полезных товаров с Aliexpress для домашних животных

Плащ от дождя для собак

Товары для животных. AliExpress.com

Пригодится в осенне-зимний период. Спасет шерсть от намокания во время дождя или снега. При заказе внимательно снимите мерки со своего питомца.

Стоимость: 104−167 рублей.

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Электрическая машинка для стрижки когтей

Товары для животных. AliExpress.com

С помощью этого товара можно быстро и безболезненно сделать маникюр своему любимцу. В посылку входит: триммер для ногтей домашних животных, сменные опорные колеса. Батарейки в комплект не входят.

Стоимость: 144 рублей.

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Защита от царапин для мебели

Товары для животных. AliExpress.com

Приспособление крепится к мягкой мебели и защищает от когтей. Цвет защиты прозрачный, в посылку входит набор из двух штук размером 18x5

Стоимость: 252 рублей

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Переноска для домашних животных

Товары для животных. AliExpress.com

Капсульный рюкзак-переноска удобен для вашего передвижения с питомцем. Прозрачный дизайн позволяет животному наблюдать за окружающим миром. В рюкзак встроен защитный механизм блокировки, который помешает вашему пушистому другу покинуть переноску. Есть несколько вентиляционных отверстий.

Стоимость: 1501−1524 рублей

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Кроватка для животных в виде акулы

Товары для животных. AliExpress.com

Оригинальная и мягкая кроватка-домик для домашних животных послужит вашему питомцу не только местом для отдыха, но и местом для игр. При заказе обратите внимание на размер товара.

Стоимость: 1187−1466 рублей

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Сетка для купания домашних животных

Товары для животных. AliExpress.com

Сетка станет полезным приобретением для тех хозяев, чьи питомцы агрессивно воспринимают купание. Товар немного ограничит вашего питомца в движении, тем самым обезопасит вас от царапин.

Стоимость: 244 рублей.

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Зимний комбинезон для собак

Товары для животных. AliExpress.com

Водонепроницаемая куртка-пуховик для маленьких собак, есть специальное отверстие для поводка. При заказе обратите внимание на таблицу размеров.

Стоимость: 640−1209 рублей

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