Алтайские спасатели пять дней шли на лыжах ради тренировки

Алтайские спасатели провели пятидневную экспедицию на лыжах, чтобы отработать навыки спасения в суровом климате, сообщает Barnaul 22.

Сотрудники управления по делам ГОЧС и ПБ прошли по незнакомому маршруту в Заринском районе. Общая протяженность маршрута — около 200 км.

Во время похода спасатели отработали новые способы спасения людей в суровых условиях.

Спасатели. Поход. Barnaul 22 Спасатели. Поход. Barnaul 22

Каждый день ставили новые задачи: поиск потерявшихся, транспортировка пострадавших, выживание в условиях 30-градусного мороза.

Сложность заключалась не только в прохождении заснеженных территорий, но и в преодолении водных преград и в передвижении по плохо ориентируемой местности при полной автономности.

Ранее ночной пожар ликвидировали 25 спасателей в Барнауле.