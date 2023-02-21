21 февраля
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Спорт

Алтайские спасатели пять дней шли на лыжах ради тренировки

Алтайские спасатели провели пятидневную экспедицию на лыжах, чтобы отработать навыки спасения в суровом климате, сообщает Barnaul 22.

Спасатели. Поход.
Спасатели. Поход.
Barnaul 22

Сотрудники управления по делам ГОЧС и ПБ прошли по незнакомому маршруту в Заринском районе. Общая протяженность маршрута — около 200 км.

Во время похода спасатели отработали новые способы спасения людей в суровых условиях.

Спасатели. Поход.
Спасатели. Поход.
Barnaul 22
Спасатели. Поход.
Спасатели. Поход.
Barnaul 22

Каждый день ставили новые задачи: поиск потерявшихся, транспортировка пострадавших, выживание в условиях 30-градусного мороза.

Сложность заключалась не только в прохождении заснеженных территорий, но и в преодолении водных преград и в передвижении по плохо ориентируемой местности при полной автономности.

Ранее ночной пожар ликвидировали 25 спасателей в Барнауле.

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