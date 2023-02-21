Алтайские спасатели пять дней шли на лыжах ради тренировки

Сотрудники управления по делам ГОЧС и ПБ прошли по незнакомому маршруту в Заринском районе. Общая протяженность маршрута — около 200 км.
Во время похода спасатели отработали новые способы спасения людей в суровых условиях.
Каждый день ставили новые задачи: поиск потерявшихся, транспортировка пострадавших, выживание в условиях 30-градусного мороза.
Сложность заключалась не только в прохождении заснеженных территорий, но и в преодолении водных преград и в передвижении по плохо ориентируемой местности при полной автономности.
Ранее ночной пожар ликвидировали 25 спасателей в Барнауле.