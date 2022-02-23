Алтайский биатлонист на Олимпиаде натягивал презерватив на бутылку с колой и ментосом

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, чем он и его сосед Карим Халили занимались в свободное время на Олимпийских играх в Пекине, сообщает « Чемпионат.com ».

Биатлонистка Кристина Резцова в подкасте «Голос биатлона» со смехом рассказала про развлечения Серохвостова и Халили во время Олимпиады.

«Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали. Они просто очень самоуверенные, эти два ребенка с детского сада. Заходишь к ним, а у них на сушилке для белья презервативы с кока-колой висят. Когда вам было 13−14 лет и вы узнали, что это такое, никогда не хотели налить в это изделие воды и, например, сбросить кому-то на голову? Просто кто-то еще не вырос из своего возраста», — с иронией отметила она.



22-летний Серохвостов в этом же подкасте пояснил, что таким образом он развлекался в свободное время.

«Делать было нечего, и мы решили взболтать колу с ментосом. Чтобы ничего не разлилось, сверху презерватив надели. Безопасность же», — объяснил алтайский биатлонист.

Спортсмена спросили, не бросали ли вниз презервативы с колой. «Нет-нет, у нас нельзя было так делать. Там порядок», — заверил он.

Даниил Серохвостов , алтайский биатлонист. instagram.com/danielserokhvostov1.

Напомним, на Олимпиаде Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте — 39-м.

Биатлонист не сумел попасть в состав национальной команды на эстафету, где россияне завоевали бронзу — упустили золото на последнем огневом рубеже.