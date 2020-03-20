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Спорт

Алтайский депутат «разгрузил голову и поднапряг тело», последовав совету губернатора

Депутат алтайского Заксобрания Николай Якушев опубликовал в своем Instagram видео из тренажерного зала.

Николай Якушев.
Николай Якушев.
Олег Богданов, altapress.ru

«Решил последовать совету Виктора Петровича, разгрузить голову и поднапрячь тело», — подписал свое видео Якушев.

Напомним, накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал видео, на котором показал свою вечернюю тренировку.

Ранее Томенко рассказал федеральному министру, сколько жителей Алтая занимаются спортом.

Николай Якушев — депутат от «Единой России», в АКЗС — заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке. В апреле 2019 года вошел в Президиум Регионального совета сторонников партии.

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