27 ноября
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Спорт

Алтайский спортсмен взял золото Кубка России по пулевой стрельбе

В Ижевске прошел Кубок России по пулевой стрельбе. Золото завоевал алтайский спортсмен из Бийска Сергей Каменский, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алтайский спортсмен Сергей Каменский (посередине) взял золото Кубка России по пулевой стрельбе
Алтайский спортсмен Сергей Каменский (посередине) взял золото Кубка России по пулевой стрельбе
Алтайский спорт

Бийчанин одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки — упражнении ВП-60. В финальную восьмерку Каменский по итогам квалификации вошел с четвертым результатом.

Квалификацию выиграл спортсмен Владимир Масленников из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Каменский и Масленников в финальной гонке составили пару и разыграли золото Кубка России по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Со счетом 14:12 первым оказался Владимир Масленников. Позже Сергей Каменский сравнял счет и последним выстрелом показал максимально возможный результат — 10,9.

Ранее, триатлет, хоккеист и многодетный отец. Что известно о новоиспеченном министре спорта на Алтае.

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