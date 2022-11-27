Алтайский спортсмен взял золото Кубка России по пулевой стрельбе

В Ижевске прошел Кубок России по пулевой стрельбе. Золото завоевал алтайский спортсмен из Бийска Сергей Каменский, сообщает пресс-служба правительства региона.

Бийчанин одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки — упражнении ВП-60. В финальную восьмерку Каменский по итогам квалификации вошел с четвертым результатом.

Квалификацию выиграл спортсмен Владимир Масленников из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Каменский и Масленников в финальной гонке составили пару и разыграли золото Кубка России по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Со счетом 14:12 первым оказался Владимир Масленников. Позже Сергей Каменский сравнял счет и последним выстрелом показал максимально возможный результат — 10,9.

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