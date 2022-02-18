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Спорт

Были ли в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребенком, расследует МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) проводит расследование в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил президент МОК Томас Бах.

Президент МОК Томас Бах и президент РФ Владимир Путин.
Президент МОК Томас Бах и президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Он отметил, что это коснется и тренеров фигуристки, отмечает ТАСС.

Результаты расследования позволят внести ясность в дело о положительном результате ее допинг-теста. Кроме того, МОК выяснит, имели ли место в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребенком.

Ранее Бах посетовал на холодность окружения Валиевой по отношению к 15-летней спортсменке после ее выступления на Олимпийских играх в Пекине, пишет bfm.ru. По словам главы МОК, у него нет уверенности в том, что окружение Валиевой заслуживает доверия.

Ранее Алина Кабаева прокомментировала допинг-скандал с российской фигуристкой. Также спортивный арбитраж опубликовал решение по делу фигуристки Валиевой.

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