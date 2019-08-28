Чем закончится конфликт вокруг манежа «политеха» и как Барнаулу поможет «Газпром»

Почти месяц не утихают страсти вокруг капитального ремонта спортивного манежа технического университета и демонтажа беговых дорожек. Окончательное решение до сих пор не принято. Сохранят ли легкоатлетам место для соревнований или руководство университета все же отдаст предпочтение игровым видам спорта и возможен ли в этом случае компромисс? Altapress.ru проанализировал имеющуюся информацию и спрогнозировал три возможных варианта дальнейшего развития событий.

Сценарий № 1. Университет меняет имеющийся проект , совмещая интересы футболистов и легкоатлетов

О том, что Алтайский государственный технический университет намерен провести ремонт своего манежа, постелив в нем паркет, было известно еще весной. Тогда же руководство «политеха» уведомила об этом минспорт региона. Поэтому нынешние нападки на тему «нам ничего не сказали» в вузе считают не обоснованными.

Министр спорта Алексей Перфильев настаивает: то, что капремонт настолько радикально изменит условия тренировочного процесса легкоатлетов, ему было не известно. Окончательный вариант проекта в его ведомством не согласовывали.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Дмитрий Лямзин

Между тем, когда в начале августа возник конфликт, минспорт предлагал «политеху» приостановить торги, чтобы успеть внести изменения. Сделано это не было.

Сейчас, когда конкурс уже проведен, победитель выявлен, единственным компромиссным вариантом может стать расторжение договора либо полностью, либо частично и переработка технической документации с учетом пожеланий легкоатлетов. Этот вариант в министерстве спорта считают наиболее правильным.

В ведомстве настаивают на сохранении беговых дорожек, замене их покрытия и отказе от демонтажа виражей. Только при таких условиях бегуны сохраняют возможность проведения своих соревнований. В центре манежа предлагается постелить паркет для игровых видов спорта. От секторов прыжков в длину в этом случае, скорее всего, придется отказаться.

В качестве напольного покрытия федерация легкой атлетики края предлагает «политеху» выбрать «Регупол» — долговечный материал, предназначенный специально для спортивных объектов.

Пойдет ли университет на компромиссный шаг, не известно. По данным altapress.ru, выделенные федеральным минобразованием средства «политех» должен освоить в нынешнем году. Это значит, что любое промедление с ремонтом может этому помешать.

Ранее в вузе сообщали, что уменьшать футбольную площадку в размерах ради сохранения беговых дорожек, они не будут.

Сценарий № 2. Университет отказывается от паркета и оставляет манеж полностью под легкоатлетов

На этом варианте настаивает Федерация легкой атлетики Алтайского края. По словам ее председателя Константина Шулятикова, сохранение только беговых дорожек кардинально ситуацию не изменит.

Для проведения полноценных соревнований в манеже нужны сектора для прыжков в длину и высоту. Яма с песком, которую раньше использовали для прыжковых дисциплин, сейчас заложена досками и попросту «пропадет», считает Шулятиков.

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Константин Шулятиков,

председатель федерации легкой атлетики Алтайского края:

Если все же говорить о развитии легкой атлетики на базе манежа, то от паркета надо отказываться. В дисциплинах нашего вида спорта прыжки занимают около 30%. Но они так завязаны с бегом, что если мы уберем прыжки, то от полноценных соревнований ничего не останется. Проводить их я смысла не вижу.

В Федерации полагают: университет мог бы отсрочить перепрофилирование манежа на несколько лет. За это время легкоатлеты планируют решить вопрос с собственным помещением. Минспорт со своей стороны готов компенсировать вузу часть выпадающих доходов, загрузив спортивный объект соревнованиями.

По словам Алексея Перфильева, об идее полноценного легкоатлетического манежа стоимостью 1,3 млрд рублей, который ранее активно продвигала его предшественница Елена Лебедева, стоит забыть. Таких средств в краевом бюджете попросту нет.

Зато есть возможность поучаствовать в федеральных проектах. Алтайский край уже заявился в программу «Спорт — норма жизни», по которой в Барнауле должны появиться два новых физкультурно-оздоровительных комплекса. 99% средств на них будут идти из Москвы. Правда ввести объекты в эксплуатацию планируется только в 2023 году.

По информации altapress.ru, шумиха вокруг барнаульского манежа уже сыграла на руку легкоатлетам. Ситуацию под свой контроль взял министр энергетики Александр Новак, являющийся также главой попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики. Выделения средств на строительство нового манежа в Барнауле он якобы планирует в ближайшее время обсудить в «Газпроме».

Цена вопроса — 250 млн рублей.

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Сценарий № 3. «Политех» сохраняет изначальный проект , легкоатлеты лишаются манежа

Идти на компромисс университет в принципе не обязан, даже несмотря на то, что между минспортом и «политехом» подписано соглашение о сотрудничестве. А ранее местные власти всячески способствовало тому, чтобы вуз получил федеральное финансирование на строительство своего бассейна. Из краевого бюджета «политеху» выделялось 40 млн рублей.

Если ситуация будет развиваться по негативному для легкоатлетов сценарию, они лишатся всех общекраевых соревнований, проходящих с октября по май, причем ни на один сезон. В их числе и турнир на призы Сергея Шубенкова, который традиционно проводится в начале зимы.

Легкоатлетические соревнования в манеже. Виталий Уланов , «Алтайский спорт» Легкоатлетические соревнования в манеже. Виталий Уланов , «Алтайский спорт» Легкоатлетические соревнования в манеже. Виталий Уланов , «Алтайский спорт»

По мнению Алексея Перфильева, сильнее всего пострадает не сам титулованный спортсмен, а подрастающее поколение будущих «Шубенковых». Именно они в последнее время приносят региону больше всего медалей.

Ежегодно порядка 10−15 алтайских легкоатлетов входят в сборные команды страны по различным возрастам. В июле 2019-го 19-летняя Полина Миллер выиграла первенство Европы среди юниоров до 20 лет на дистанции 400 метров.

25 августа девушка повторила свой золотой забег на международном турнире Meeting Madrid-2019 в Испании, установив личный рекорд. Также на ее счету победа в чемпионате России и две серебряные и одна бронзовая медали национального чемпионата.

Барнаулец Юрий Клопцов в июле на этом же турнире в Чебоксарах занял третье место в беге на 3 тыс. метров с препятствиями.

Возможность того, что эти и другие алтайские легкоатлеты могут вообще остаться без зимних соревнований, в краевом минспорте не рассматривают. Министр Перфильев даже готов заключить пари, что с «политехом» все же удастся договориться. Переговоры относительно судьбы манежа вновь продолжатся в ближайшее время.