«Чистой воды капитализм»: спорт-менеджер из Нью-Йорка рассказал в Барнауле о подноготной студенческого хоккея в США

Чтобы прибыть в Барнаул на международный студенческий турнир Student Hockey Challenge-2019 американской сборной пришлось долго и мучительно оформлять документы, а потом лететь через полмира. Но это того стоило, рассказал Пол Хеберт, президент «Американской ассоциации университетского хоккея». Altapress.ru житель Нью-Йорка поведал о своих впечатлениях от турнира, дешевом американском фаст-фуде и студенческом спорте в США, который научился сам для себя зарабатывать.

Почему американские хоккеисты решили приехать в Барнаул?

— Что за команда приехала с вами?

— Это сборная участников «Американской ассоциации университетского хоккея». По сравнению с прошлым годом, когда Student Hockey Challenge проходил в Красноярске, команда серьезно омолодилась, появились новые игроки, которые пока не имеют большого игрового опыта. Перед поездкой в Барнаул с 23 по 25 августа у нас проходили сборы, на которых и определялся основной состав. Затем была одна товарищеская игра.

В команду попали студенты из более чем 10 американских университетов. Игрокам — от 19 до 24 лет.

— Скажите честно , ваши игроки правда учатся в университетах или просто числятся только для того , чтобы играть в хоккей?

— Это настоящие студенты, я говорю правду. Отдельных образовательных программ именно для хоккеистов у нас нет. Они учатся и получают образование, как и все остальные студенты — никаких исключений. При этом у них есть возможность параллельно заниматься спортом. В США это очень распространено.

— Почему в Student Hockey Challenge от США участвует именно сборная?

— В нашей ассоциации есть три сборные команды, которые участвуют в разных соревнованиях в Европе. Нынешний турнир в Барнауле не стал исключением. Для нас это определенная традиция, которая длится с 2007 года.

Хотя не исключаю, что в следующем году мы привезем на такой турнир одну или две университетские команды.

Пол Хеберт , президент Американской ассоциации университетского хоккея ( слева) altapress.ru

— Какие задачи вы перед собой ставили на турнир? Будь вы канадцами , наверняка , мечтали бы только о финале.

— Первое место для нас тоже было главной целью, почему нет?

— В таком случае как вы оцениваете ваше итоговое шестое место?

— Я не могу сказать, что разочарован. Я видел, что команда старалась в каждом матче и это очень важно. Дело в том, что хоккей не прощает ошибок. Бывает так, что из-за твоих же оплошностей игра полностью переворачивается. Так у нас получилось в групповом матче с чехами, когда за несколько минут мы пропустили сразу две шайбы и в итоге проиграли.

— Как вы относитесь к тому , что турнир уже во второй раз проходит в России?

— Для многих хоккеистов и тренеров Student Hockey Challenge — это замечательная возможность посмотреть такую удивительную страну как Россия. Думаю, что другого такого шанса у многих из них не будет. Также нам важно оценить уровень вашего студенческого хоккея, понять чем и как он живет особенно в Сибири.

Конечно, поездка в Россию сопровождается для нас определенными неудобствами. В прошлом году после всех наших приключений — долгого оформления документов и перелета через полмира в Красноярск — я попросил свою жену не дать мне еще раз это повторить. Не получилось.

— Готовы приехать в России еще раз?

— Для нас важно знать место и время проведения турнира заранее. Оформление документов на въезд в вашу страну — это действительно большая проблема. За сутки до отлета в Барнаул у нас еще не было российских виз.

К тому же октябрь не самое удобное время для турнира.

— Почему?

— У студентов уже начались занятия и им сложно уезжать надолго. Не все преподаватели в университетах относится к таких пропускам с пониманием. Я знаю, что многие из хоккеистов во время перелета до Барнаула решали тесты и отправляли их преподавателям. Обычно мы участвуем в турнирах в период Рождества и на каникулах.

— Какие у вас в целом впечатление от турнира?

— Уровень команд оказался примерно одинаковым, что радует. Только играя с сильными соперниками команда может прогрессировать. Еще до начала Student Hockey Challenge я говорил, что главным фаворитом являются барнаульцы и с ними будет очень сложно. Так и получилось. Атмосфера нашего первого с вами матча произвела на меня огромное впечатление.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

— Объективности ради скажите , какие вы увидели организационные недочеты нынешнего турнира?

— Даже при самой скрупулезной подготовке недочеты все равно будут и этого не избежать. Главный недостаток — это незавершенный ремонт «Титов-Арены». Хотя надо отдать должное организатором — они очень старались. Полгода назад я увидел фотографии этой ледовой площадки в ее тогдашнем состоянии и честно ужаснулся — разве можно в таких условиях играть в хоккей? Произошедшее преображение меня приятно впечатлило.

— Кто финансировал поездку команды в Барнаул?

— 50% расходов взяла на себя ассоциация. Остальные средства должны были собирать сами хоккеисты, для них поездка в Барнаул не была бесплатной. Кому-то помогали спонсоры, кому-то — университеты, кто-то оплачивал перелет сам.

Как живет студенческий хоккей в США?

— Расскажите , как в целом устроена система студенческого хоккея в США? Сколько у вас команд и лиг?

— Развитием студенческого хоккея в США занимаются две организации — «Национальная ассоциация студенческого спорта» и «Американской ассоциация университетского хоккея», которую мы представляем. NCAA является топовой организацией, в ее турнирах участвуют около 1 тыс. высших образовательных учреждений страны.

В хоккее у них три дивизиона — в первых двух играют около 60 команд, в третьем — около 100. При этом внутри дивизионов есть деление по территориальному принципу. Всего же в этих турнирах участвуют 12 тыс. хоккеистов.

В нашей ассоциации в первой группе — 72 команды, во второй — 125, в третьей — около 150.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

— Игры студенческих команд популярны среди зрителей?

— Игры команд NCAA очень популярны, потому что подбор игроков — на достаточно высоком уровне. Многие хоккеисты этой ассоциации в дальнейшем выступают в НХЛ. В нашей ассоциации все попроще. Количество болельщиков зависит от конкретного дивизиона и команд. На некоторые матчи собираются тысячи человек, на некоторые — не больше ста.

— Судя по количеству команд , о которых вы говорите , в каждом университете США играют в хоккей?

— У некоторых из них бывает до пяти команд, выступающих в разных лигах. Есть университеты, у которых ледовые арены расположены прямо на территории студенческих городков.

— Что у вас дает студенту хоккей? Может ли он рассчитывать на какие-то преференции?

— Никаких преференций! Они такие же обычные студенты, как и все остальные. Спорт для них является дополнительной возможностью для развития. Учеба в университете — очень важный этап взросления, во время которого важно научиться расставлять приоритеты и контролировать свое время.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

— Зачем вообще университетам хоккейные команды? Это , прежде всего , престиж?

— Для университетов спорт является хорошей возможностью привлекать к себе студентов. В США большинство университетов и колледжей негосударственные, образование — платное. В этой связи между заведениями существует серьезная конкуренция за студентов. Выигрывает в ней тот, кто предоставляет наибольшие возможности. Это может быть игра в хоккей или баскетбол, хороший кампус, интересные курсы.

— А государство как-то поддерживает студенческий хоккей?

— А зачем? Студенческий хоккей в США — это чистой воды капитализм, в котором сосредоточены большие деньги. Университеты зарабатывают на трансляциях, на рекламе, на билетах. Этого вполне достаточно.

— Профессиональные клубы США заинтересованы в хоккеистах-студентах?

— Большинство студентов, которые выступают в турнирах нашей ассоциации, после окончания университетов, скорее всего, не продолжат свою спортивную карьеру. Для нас это уже сложившийся порядок.

— То есть ни одного игрока для НХЛ вы не взрастили?

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

— У нас было несколько голкиперов, которые участвовали в матчах НХЛ в качестве запасных. Но это скорее исключение из правила.

— Есть ли у вас студенческие матчи-звезд?

— Нет. Уровень команд в двух ассоциациях слишком разный. Хоккеисты нашей первой лиги примерно равны по своему мастерству игрокам из третьей лиги NCAA.

Что думают русские об американцах , а американцы о русских

Мы попросили Пола Хеберта прокомментировать некоторые устойчивые суждения, которые сложились в наших странах.

Миф № 1. Русские считают , что наши девушки красивые , а американские — так себе Серьезно? Мне по этому поводу сложно судить. Я люблю свою жену, она родила мне двух замечательных сыновей и она для меня самая прекрасная. Миф № 2. Русские считают , что все американцы едят фаст-фуд , поэтому очень толстые Отчасти это правда. Фаст-фуд у нас действительно распространен. У меня, например, бывает так, что на обед есть 15−20 минут, не больше. Поэтому надо быстро перекусить. Так уж получилось, что питаться правильно в США — достаточно дорогое удовольствие. Миф № 3. Мы считаем , что Россия для США главный враг и вы нас боитесь Я думаю, что простые люди в вашей стране и в нашей хотят одного и того же — безопасности и спокойствия. А политики лишь нагнетают вражду. Уверен, что серьезного военного конфликта между нами не будет. Этого можно больше ожидать от Китая или какой-то другой ближневосточной страны.

Пол Хеберт , президент «Американской ассоциации университетского хоккея» ( ACHA) altapress.ru

Миф № 1. Правда ли , что американцы считают русских угрюмыми и неприветливыми людьми? Да, возможно. Все дело в том, что улыбчивость присуща американским людям, а русским — не всегда. Это ваша своеобразная культурная особенность. Наверное, поэтому складывается такой стереотип. Правда ли , что американцам в России некомфортно , потому что у нас плохо говорят по-английски? Я в этом отношении проблем не вижу. В любой стране, куда бы я не приезжал, в том числе и в Россию, люди хоть чуть-чуть, но говорят по-английски. При желании можно объясниться и на языке жестов. Правда ли , что американцы считают Россию нищей и отсталой страной? Нет, по этому поводу существует иное мнение. Американцы понимают, что ваша страна очень богата, но эти ресурсы сосредоточены в руках ограниченного круга людей и распределяются неравномерно, поэтому Россия упускает много возможностей.

Досье Пол Хеберт родился в городе Олбани, административном центре штата Нью-Йорк. Во время учебы он был игроком хоккейной команды, выступавшей в третьем дивизионе NCAA. Затем в его жизни был этап тренерской работы. В структуре студенческого хоккея Пол работает больше 20 лет. «Американской ассоциации университетского хоккея» он возглавляет 4 года.

Благодарим за помощь в проведении интервью Анну Степанову, студентку «Алтайского государственного педагогического университета».