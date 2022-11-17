17 ноября
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Спорт

Членство России в Международном паралимпийском комитете приостановили

Членство России в Международном паралимпийском комитете (IPC) приостановлено, сообщает РИА Новости Спорт.

Подготовка к Паралимпиаде.
Подготовка к Паралимпиаде.
kremlin.ru.

Решение приняли в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее IPC. В заявлении сказано, что на такой шаг пошли из-за неспособности Паралимпийского комитета России (ПКР) выполнять прописанные уставом обязательства по членству.

«В связи с приостановкой членства в организации ПКР теряет все права членства в IPC с учетом своего права на апелляцию», — заявили в IPC.

Отменить данное решение может только генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета. Ближайшее запланировано на четвертый квартал 2023 года.

Напомним, российских спортсменов отстранили от Паралимпиады в марте 2022 года.

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