Дедушка и допинг: в МОК поведали, как запрещенный препарат оказался в организме Валиевой

Напомним, ранее допинг-тест Валиевой дал положительный результат.
По словам Освальда, оно могло попасть туда с продуктом, который употреблял дедушка спортсменки, сообщил журналист Том Шад в своем микроблоге, ссылаясь на слова чиновника.
Скорее всего, речь шла о каком-то лекарстве (триметазидин принимают для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы). Каким образом спортсменка могла случайно употребить препарат, не уточняется, пишет «Коммерсантъ».
Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест.
Камилу допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай), которые стартуют 15 февраля.
Между тем церемонию награждения фигуристок на Играх могут отменить при одном условии — если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК.