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Спорт

Дедушка и допинг: в МОК поведали, как запрещенный препарат оказался в организме Валиевой

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, как запрещенное вещество могло попасть в организм 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Камила Валиева, российская фигуристка.
Камила Валиева, российская фигуристка.
instagram.com/kamilavalieva26.

Напомним, ранее допинг-тест Валиевой дал положительный результат.

По словам Освальда, оно могло попасть туда с продуктом, который употреблял дедушка спортсменки, сообщил журналист Том Шад в своем микроблоге, ссылаясь на слова чиновника.

Скорее всего, речь шла о каком-то лекарстве (триметазидин принимают для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы). Каким образом спортсменка могла случайно употребить препарат, не уточняется, пишет «Коммерсантъ».

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест.

Камилу допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай), которые стартуют 15 февраля.

Между тем церемонию награждения фигуристок на Играх могут отменить при одном условии — если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК.

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