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Спорт

МОК считает инцидент с фигуристкой Камилой Валиевой единичным

Международный олимпийский комитет (МОК) считает инцидент с фигуристкой Камилой Валиевой единичным, не видит причастным к нему Олимпийский комитет России (ОКР), заявил пресс-секретарь МОК Марк Адамс в ходе брифинга в Пекине, сообщает «Интерфакс».

Камила Валиева, российская фигуристка.
Камила Валиева, российская фигуристка.
instagram.com/kamilavalieva26.

«Никто не указывает на ОКР как на виновника ситуации и не заявляет о том, что на этот процесс влияет государство. Никто не говорил, что это случай системный. (…) Мы рассматриваем это как единичный случай. Неправильно делать выводы по этому единичному случаю», — сказал Адамс.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

Вскоре Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля, решение будет оглашено в 9:00 по московскому времени 14 февраля.

15 февраля начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

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