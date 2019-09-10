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Спорт

«Динамо-Барнаул» скатилось на предпоследнее место в зоне «Восток»

Футболисты барнаульского «Динамо» 9 сентября провели в Новосибирске очередной матч первенства России по футболу второй лиги дивизиона «Восток». Принципиальное сибирское дерби с местным клубом завершилось вничью — 1:1. Динамовцы находятся на пятой строчке турнирной таблицы из шести. В семи матчах они набрали 7 очков.

Болельщики барнаульского "Динамо"
Болельщики барнаульского "Динамо"
Олег Богданов

Последний раз «Динамо-Барнаул» одерживало победы в этом сезоне дома почти месяц назад в матчах с «Читой» и иркутским «Зенитом», в том числе — в присутствии губернатора. Может быть, им всегда играть на своем стадионе и на глазах Виктора Томенко? А без него в Новосибирске барнаульцы долгое время вели в счете после гола Житникова. Но за две минуты до конца встречи «Новосибирск» сравнял счет.

Лидирует в восточной зоне омский «Иртыш», у которого 19 очков. «Динамовцы» опередают только иркутский «Зенит». Напомним, что бюджет клуба на этот год составляет 37 млн рублей.

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