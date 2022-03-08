FIFA разрешила игрокам, которым «стало неудобно» играть за Россию, трудоустроиться в других странах

Международная федерация футбола (FIFA) разрешила иностранным футболистам и тренерам до 10 марта уведомить российские клубы о приостановке трудовых договоров и провести остаток сезона в других командах, пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Форум мировых лиг (WLF) обратились в FIFA с просьбой разрешить выступающим в России иностранным игрокам приостановить контракты и временно трудоустроиться в других странах.

В своем письме FIFPro и WLF предположили, что некоторым футболистам «стало неудобно» играть за российские команды из-за ситуации на Украине.

«Иностранные игроки могут справедливо говорить о том, что они не хотят больше представлять российские команды, и должны иметь возможность немедленно расторгнуть контракты со своими работодателями, не подвергаясь каким-либо санкциям со стороны международных органов, и быть зарегистрированными в новом клубе без каких-либо ограничений», — говорится в письме, которое было отправлено в FIFA.

Кстати, если футболист не достигнет с клубом договоренности по расторжению контракта, он сможет сделать это в одностороннем порядке. Тогда контракт приостановят до завершения сезона 30 июня, а после этого игрок станет свободным агентом.

Между тем Российский футбольный союз подал иск в спортивный арбитражный суд на решение FIFA и UEFA отстранить сборные РФ от участия в международных соревнованиях.