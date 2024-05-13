Фитнес-тренер назвала пользу единоборств для женщин

Фитнес-тренер Эдуард Каневский рассказал о пользе единоборств для женщин. Об этом пишет «Москва 24» .

По мнению специалиста, женщины занимаются боевыми искусствами не ради соревнований и не для самозащиты. Основная причина, по которой женщины интересуются единоборствами, — это возможность снять стресс через удары по боксерской груше или «лапам» тренера.

Кроме того, единоборства предлагают разнообразные подводящие упражнения для отработки ударов. Также они представляют собой эффективный вид кардиотренировок, развивают координацию, гибкость и повышают психологическую устойчивость.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер назвала группу людей, которым противопоказаны кардиотренировки.

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