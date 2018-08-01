Фото дня: «Динамо-Барнаул» впервые за 9 лет победило в серии пенальти

31 июля футбольный клуб «Динамо-Барнаул» провел свой первый в этом сезоне официальный матч в Кубке России с «Иртышом» из Омска. Стадию 1/64 финала нашей команде удалось пройти только по пенальти. Старожилы рассказывают, что последний раз в футбольной «лотерее» наша команда побеждала аж 9 лет назад.

После того, как истекло основное время матча, окончившееся со счетом 1:1, а за ним и дополнительное, настала пора бить пенальти. К удивлению болельщиков место в воротах «Динамо-Барнаул» занял не опытный Богдан Карюкин, а молодой голкипер Антон Трубин. 22-летний футболист до этого не выходил на поле в составе «Динамо».

ФК «Динамо-Барнаул» победил по пенальти в 1\64 финала Кубка России пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Первый удар «Иртыша» Антон Трубин, как говорят футболисты, «отвел глазами» — мяч пролетел мимо ворот. А второй — потащил сам, чем вызвал восторг трибун. К этому моменту счет в серии пенальти был уже 2:0 в нашу пользу.

Третий удар соперников оказался точным, впрочем, как и у «Динамо». Точку в этом противостоянии поставил Константин Погребан: 4:1, и барнаульская команда проходит дальше в Кубке России.

Сергей Шишкин,

главный тренер ФК «Динамо-Барнаул»:

За день до матча мы решили побить пенальти. Каждый — по три раза. Трубин очень хорошо при этом выглядел, как-то он легко их отбивал. По Антону сразу было видно, что он готов. На игре пятерка бьющих выбиралась просто: кто уверен в себе — тот и пробивает. Вот и весь расклад.

Что будет дальше?

Следующую кубковую встречу в рамках 1/32 финала «Динамо-Барнаул» проведет в середине августа. Соперником станет коллектив из ФНЛ. Скорее всего, это будет «Сибирь», либо «Томь», либо «Тюмень».

Ближайший матч «Динамо» проведет дома 4 августа против иркутского «Зенита». Эта игра будет для обеих команд стартом в первенстве России среди команд ПФЛ в группе «Восток».