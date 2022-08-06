Футболист отправил на свадьбу брата вместо себя ради подписания контракта

Игрок сборной Сьерра-Леоне Мохаммед Буя Турау пропустил собственную свадьбу ради подписания контракта с «Мальме». Об этом сообщает РБК со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.

Футбольный клуб «Мальме» попросил игрока сборной Сьерра-Леоне Мохаммеда Буя Турау приехать для подписания контракта на день раньше, чем изначально было оговорено.

Футболист не стал сообщать в клуб о женитьбе. Он заранее провел свадебную фотосессию и попросил родного брата подменить его на самой церемонии.

«У меня сложилась любопытная ситуация — мы поженились с Суад, но в роли жены я ее еще не видел. Сейчас я работаю над тем, чтобы перевести ее в Швецию, а также мою трехлетнюю дочь от предыдущих отношений», — рассказал 27-летний футболист.

Он также заявил, что в медовый месяц отправится после того, как выиграет чемпионат Швеции.

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