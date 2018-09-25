Футболисты и тренеры «Оренбурга» прилетели в Барнаул на бизнес-джете

Вечером 24 сентября в Барнаульском аэропорту приземлился самолет, на котором в краевую столицу прибыла команда «Оренбург». Сегодня, 25 сентября, она проведет кубковый матч 1/16 финала с местным «Динамо».

Бизнес-джет CRJ-200 на 50 посадочных мест, принадлежащий авиакомпании «Северсталь», прилетел в Барнауле в 20.20. На борту были футболисты, тренеры и руководство клуба «Оренбург».

Гости разместились в гостинице «Барнаул». Пресс-служба клуба разместила видео их путешествия.

Изначально предполагалось, что оренбургские футболисты прибудут в краевую столицу за 3−4 часа до начала матча. Однако затем планы команды изменились.

Когда состоится игра?

Матч 1/16 финала кубка России пройдет 25 сентября на стадионе «Динамо». Время начала — 17.00.

Тренер «Оренбурга» Владимир Федотов и наставник «Спартака» неподражаемый Массимо Каррера. fcorenburg.ru/main.html

Состав гостей на игру пока не известен. Однако внимательные болельщики уже отметили, что на выложенном «Оренбургом» видео запечатлены игроки основного состава Андрей Козлов, Андреа Чуканов и Сергей Бреев. На их счету 6 из 10 забитых голов команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.