Футболисты и тренеры «Оренбурга» прилетели в Барнаул на бизнес-джете

Бизнес-джет CRJ-200 на 50 посадочных мест, принадлежащий авиакомпании «Северсталь», прилетел в Барнауле в 20.20. На борту были футболисты, тренеры и руководство клуба «Оренбург».
Гости разместились в гостинице «Барнаул». Пресс-служба клуба разместила видео их путешествия.
#ФКОренбург прибыл в Барнаул на кубковый матч #ДинамоБарнаулОренбург @dynamo_barnaul @fcorenburg pic.twitter.com/PUTuCXYlKX— ФК Оренбург (@fcorenburg) 24 сентября 2018 г.
Изначально предполагалось, что оренбургские футболисты прибудут в краевую столицу за 3−4 часа до начала матча. Однако затем планы команды изменились.
Когда состоится игра?
Матч 1/16 финала кубка России пройдет 25 сентября на стадионе «Динамо». Время начала — 17.00.
Состав гостей на игру пока не известен. Однако внимательные болельщики уже отметили, что на выложенном «Оренбургом» видео запечатлены игроки основного состава Андрей Козлов, Андреа Чуканов и Сергей Бреев. На их счету 6 из 10 забитых голов команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.